Internacional

Topos Azteca Llegan a Colombia: ¿Qué Certificación Requieren los Equipos de Rescate Autorizados?

La tragedia en Colombia ha dejado hasta el momento, 265 muertos y casi 500 desaparecidos; gobierno de Colombia habla de certificación de equipos de rescate

Topos Azteca Llegan a Colombia: ¿Qué Certificación Requieren los Equipos de Rescate Autorizados?AP
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