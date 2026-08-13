Topos Azteca Llegan a Colombia: ¿Qué Certificación Requieren los Equipos de Rescate Autorizados?

La ayuda internacional para Colombia sigue fluyendo a tres días del sismo magnitud 7.4 en el departamento del Chocó, desde toneladas de alimentos, insumos, hasta equipos de rescate, sin embargo, luego de que anoche, la Brigada Topos México informara que, aunque ofreció su ayuda al gobierno colombiano para las labores de búsqueda, indicó que éste no había autorizado el ingreso de grupos de rescate externos, y que solo se iba a aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile.

Hoy, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, David Tamayo explicó cuáles son las razones y específicaciones que se requiere para que un grupo de rescate pueda auxiliar en la tragedia de su país que ha dejado hasta el momento, 265 muertos y casi 500 desaparecidos.

La UNGRDC indicó que actualmente se tramita la solicitud con los equipos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, "debido a que están certificados a nivel internacional y actúan con los estándares de Insarag, bajo coordinación de la ONU".

También indió que, "son grupos totalmente autónomos, no van a demandar recursos adicionales a las administraciones municipales", y que su función será la de apoyar las labores de los equipos USAR de Colombia que actualmente se encuentran en los territorios salvando vidas.

¿Qué es Insarag, la certificación internacional?

INSARAG es un Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (International Search and Rescue Advisory Group en inglés).

Es una red mundial de más de 90 países y organizaciones bajo la protección de las Naciones Unidas que fija normas para rescatar a personas en estructuras colapsadas tras terremotos y desastres.

Sus estándares son un conjunto de normas y procedimientos internacionales para los equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) que trabajan en emergencias como terremotos.

Los equipos USAR pueden someterse a una Clasificación Externa de INSARAG (IEC), en la que se evalúa su capacidad para responder a desastres urbanos de gran magnitud. Si cumplen los requisitos, reciben una clasificación internacional como equipo USAR.

En su página indica que, INSARAG cuenta con 63 equipos clasificados a nivel mundial: 34 Pesados, 23 Medios y 6 Ligeros. En la región de América aparecen 5 equipos clasificados: 2 Pesados y 3 Medios

En el caso de Topos México su página señala que es una Brigada de Búsqueda y Rescate con metodología INSARAG, autosuficiente no gubernamental integrada por voluntarios desde 1985.