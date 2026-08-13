Deja 13 Heridos Explosión por Fuga de Gas en Restaurante de la Colonia Roma en CDMX

La noche del miércoles 12 de agosto se registró una explosión debido a una fuga de gas en un restaurante de parrilla argentina en la colonia Roma Norte, una de las más reconocidas de la Ciudad de México, donde al menos 13 personas resultaron heridas, algunas de ellas con quemaduras.

El estallido se originó en el negocio "La Cabrera Casa de Carnes", ubicado sobre el 21-1 de la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Morelia y Frontera, cerca del parque Pushkin, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que primero hubo un "flamazo" que fue atendido por bomberos, pero tras el ingreso de los vulcanos, persistía una fuga de gas. Ello generó una fuerte explosión que dejó múltiples lesionados y provocó pánico entre los vecinos.

El caso fue calificado como "deflagración" por acumulación de gas, derivado de una fuga en la instalación. Primero se había reportado el estallido de un tanque de almacenamiento del hidrocarburo, pero luego se emitió la precisión.

La onda expansiva del estallido destruyó parte de la fachada y el interior del establecimiento, donde bomberos, policías y funcionarios de Protección Civil resultaron afectados.

"Se reportan 9 bomberos afectados con quemaduras de primer grado, todos trasladados al Hospital San Ángel Inn; 2 policías auxiliares, trasladados al Hospital Álvaro Obregón.

"Y 2 elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC), de la Alcaldía Cuauhtémoc, trasladados al Hospital Rubén Leñero", se indicó en una ficha informativa.

Concluimos el servicio informando que 13 personas resultaron lesionadas por el incidente.



9 Bomberos

2 Policías auxiliares

2 Elementos de PC de la alcaldía.



La deflagración fue provocada por la acumulación de gas, derivado de una fuga en la instalación.



En el lugar… — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 13, 2026

Al menos dos departamentos resultaron con daños, indicó Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos capitalinos.

Por su parte, Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, acudió al lugar y dijo que no se reportan afectaciones mayores, y que se llevó a cabo una revisión piso por piso del inmueble para descartar cualquier afectación estructural del edificio.

Equipos de atención de emergencias trabajaron en el lugar hasta la media noche, por lo que las autoridades pidieron evitar la zona. Vecinos que viven en departamentos encima del restaurante fueron evacuados.

"Una vez confirmada la seguridad, los habitantes podrán ingresar a sus hogares", indicó Protección Civil de la CDMX.

En seguimiento al flamazo registrado en la colonia Roma Norte de la Alcaldía @AlcCuauhtemocMx, se informa que 7 elementos de @Bomberos_CDMX resultaron lesionados, mismos que fueron traslados al hospital San Angelín para su atención médica; asimismo, 2 policías que resultaron… pic.twitter.com/XeMO4ZC30e — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2026

¿Cómo empezó todo?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, indicó inicialmente que hubo un incendio en "La Cabrera Casa de Carne", el cual había sido controlado. La funcionaria precisó que las llamas se originaron en una "campana" de la cocina.

De acuerdo con la información recabada por N+, los bomberos verificaban si las llamas se habían originado por una falla mecánica en el sistema de extracción. Personal del restaurante señaló que una polea estaba atorada.

Al ser cuestionada sobre una negligencia de los empleados del lugar, la titular de la SGIRPC dijo que ellos recibieron el alertamiento de un "flamazo".

"Los bomberos entraron por el zaguán, no por el restaurante, y posteriormente, el estruendo se provocó como a la media hora, cayeron hasta el camellón los vidrios, toda la gente salimos corriendo, a atravesarnos, y sí fue muy fuerte", contó Laura Bernal, quien fue testigo de la explosión.

Tras el estallido, la parte frontal del centro de venta de comida quedó destruida. Algunos vidrios quedaron sobre la banqueta y la avenida, se derrumbaron mesas, sillas y también cayó parte de la estructura.

Las puertas metálicas igual se desprendieron. Prácticamente todo el interior del restaurante quedó afectado, según imágenes compartidas por las autoridades.

Se reportó un incendio en un restaurante sobre Av. Álvaro Obregón y nuestra Base Diana actuó de inmediato.



El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor.



En la Cuauhtémoc, ante cualquier emergencia,… pic.twitter.com/WeMzZW3mu9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 13, 2026

Previamente, las autoridades habían establecido un perímetro de seguridad y no había trabajadores ni comensales muy cerca. Sin embargo, tampoco estaban muy lejos, por lo que se vieron sorprendidos por la deflagración.

"Vivo en el edificio junto a donde fue la explosión, de hecho yo la sentí, yo estaba en mi departamento, y sentí como si un cuarto de azotea o un piso entero se hubiera desplomado", detalló Edgar Bustamante.

"Se sintió que se asentó muy fuerte por la explosión y, acto seguido, los vecinos que estamos organizados, tenemos un chat donde nos comunicaron que era conveniente evacuar", añadió en entrevista con N+.

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se hará cargo del peritaje para determinar las causas reales del incidente y deslindar las responsabilidades.

ASJ