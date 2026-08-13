Accidentes

Deja 13 Heridos Explosión por Fuga de Gas en Restaurante de la Colonia Roma en CDMX

Autoridades detallaron que primero hubo un flamazo en la cocina y luego una deflagración, cuya onda expansiva destruyó el interior y la fachada del establecimiento

Explota Tanque de Gas en Restaurante de la Colonia Roma; Reportan Herido al Director de PCDe acuerdo con la información recabada por N+, los bomberos verificaban si las llamas se habían originado por una falla mecánica en el sistema de extracción. Foto: X | @JefeVulcanoCova.

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