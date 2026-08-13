Detienen a Hombre por Tentativa de Feminicidio contra Recepcionista de Hotel de Santa Fe, CDMX

La Fiscalía CDMX informó los detalles de la detención de Octavio “N”, señalado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de una recepcionista de un hotel de Lomas de Santa Fe, alcaldía de Cuajimalpa.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto es señalado por agredir física y verbalmente a la trabajadora el 29 de junio de 2026. Luego de la denuncia el Ministerio Público y la Policía de Investigación, reunieron los datos de prueba para obtener una orden de aprehensión.

“Ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido del país, la Fiscalía CDMX amplió las acciones para localizarlo fuera de México”, afirmó.

¿Cómo detuvieron al presunto agresor de la recepcionista en Santa Fe?

Las autoridades indicaron que ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido del país, la Fiscalía CDMX amplió las acciones para localizarlo fuera de México.

Por esta razón, solicitó la gestión de una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y, de manera paralela, mantuvo un intercambio directo de información con autoridades estadounidenses y solicitó la generación de alertas migratorias que dieron lugar a la identificación del investigado.

Lo anterior permitió que Octavio “N” fuera detenido por autoridades migratorias en San Diego, California.

“El imputado permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses. La Fiscalía CDMX mantiene comunicación con las instituciones de ese país y con autoridades federales mexicanas para solicitar su deportación a México”, afirmó.

¿Cómo fue la agresión contra la recepcionista?

El video de un hombre que insulta y agrede a una mujer que atiende la recepción de un complejo de lujo en Santa Fe, Cuajimalpa, causó indignación.

La víctima de 40 años quien fue agredida físicamente y verbalmente por un empresario.

En el video se escucha la forma en la que le habla a la recepcionista del hotel Park Life Paradox, a quien insulta, pega en la boca, arrebata el celular y se lo avienta al suelo para segundos después agredirla físicamente.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del hotel, el personal de seguridad del lugar no intervino para ayudar a la víctima, quien lloraba por la situación.

El trabajo de investigación y el intercambio de información de la #FiscalíaCDMX con autoridades de Estados Unidos permitieron identificar, localizar y detener en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista de un hotel en… pic.twitter.com/O5VlZ5a4Nx — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2026

EPP