Seguridad

Detienen a Hombre por Tentativa de Feminicidio contra Recepcionista de Hotel de Santa Fe, CDMX

La Fiscalía CDMX reveló los detalles de la detención del presunto agresor de una recepcionista de un hotel ubicado en Santa Fe

La Fiscalía CDMX detuvo al presunto agresor de una recepcionista de un edificio en Santa Fe, CDMXFoto: Especial
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