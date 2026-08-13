Detienen a Hombre con Armas y Dinero Escondido en una Camioneta en León, Guanajuato

Lo que pretendía ser una infracción por no usar cinturón de seguridad, terminó con la detención de un hombre que en su camioneta llevaba escondidas varias armas de diversos calibres, dinero en efectivo y cartuchos en la carretera que pasa a un costado de la colonia León I, en León.

De acuerdo al parte informativo de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) circulaban por la carretera que pasa a un costado de esta colonia en León.

En cierto momento, observaron al conductor de una camioneta que circulaba sin portar el cinturón de seguridad, acción que les llamó la atención, por lo que procedieron a darle alcance para poder detenerlo.

Al interceptar la camioneta, el conductor se vio en la obligación de frenar, mientras que los uniformados le pedían sus documentos, pero al mirar dentro del vehículo vieron que sobre uno de los tapetes, había un arma de fuego.

Ante ello, de inmediato implementaron los protocolos de seguridad y le pidieron al conductor de la camioneta bajar, para poder realizar una inspección a fondo al interior del vehículo, mientras se interrogaba al hombre.

Encuentran armas, cartuchos útiles y dinero en efectivo

Ahí los elementos de la FSPE encontraron cinco armas de fuego cortas, nueve cargadores abastecidos, 112 cartuchos útiles y 283 mil 950 pesos, los cuales fueron asegurados al mismo tiempo que se detenía al conductor.

En el lugar, el chofer fue detenido e identificado como Héctor Iván N., mientras que la Ford Ranger modelo 2025, color blanco, con placas del Estado de México y las armas, fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para continuar con las investigaciones.