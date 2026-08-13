Seguridad

Detienen a Hombre con Armas y Dinero Escondido en una Camioneta en León, Guanajuato

Elementos de Seguridad Estatal fueron quienes lograron asegurar las armas de diversos calibres, cartuchos y dinero en efectivo en la colonia León I.

El conductor fue detenido.Foto: FSPE

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Detienen a un hombre con armas y casi 284 mil pesos escondidos en su camioneta.

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