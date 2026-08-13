Así Fue la Explosión en Restaurante 'La Cabrera' en la Colonia Roma de CDMX

La noche de este miércoles 12 de agosto se registró una deflagración por acumulación de gas en el restaurante "La Cabrera" de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de un "flamazo".

Servicios de emergencia se movilizaron al establecimiento ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Morelia y Frontera, para atender la situación que dejó al menos 13 personas heridas.

Al sitio llegaron bomberos, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, quienes evacuaron al personal del restaurante, así como a residentes de departamentos en el edificio.

De acuerdo con la información recabada por N+, se verificaba si las llamas se habían originado por una falla mecánica en el sistema de extracción. El restaurante es de parrilla argentina, por lo que requiere de cocinar carnes mediante el fuego.

"El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor", indicó la alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de que se atendió el incendio, los vulcanos entraron para descartar mayores riesgos. Pero se vieron sorprendidos por el estallido derivado de una fuga de gas que provocó una onda expansiva a varios metros del local.

La parte frontal quedó destruida. Algunos vidrios volaron, se derrumbaron mesas, sillas y cayó parte de la estructura al interior. Las puertas metálicas igual se desprendieron.

Indaga la FGJCDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acudirá para iniciar los peritajes correspondientes y determinar las causas del estallido.

"Se reportan 9 bomberos afectados con quemaduras de primer grado, todos trasladados al Hospital San Ángel Inn; 2 policías auxiliares, trasladados al Hospital Álvaro Obregón.

"Y 2 elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC), de la Alcaldía Cuauhtémoc, trasladados al Hospital Rubén Leñero", se indicó en una ficha informativa.

Algunos bomberos resultaron con quemaduras de primer grado. Los otros funcionarios tienen heridas menores.

Al menos dos departamentos resultaron con daños, indicó Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos capitalinos.

Previamente, las autoridades habían establecido un perímetro de seguridad y no había trabajadores ni comensales muy cerca. Sin embargo, tampoco estaban muy lejos, por lo que se vieron sorprendidos por la deflagración por acumulación de gas.

"Vivo en el edificio junto a donde fue la explosión, de hecho yo la sentí, yo estaba en mi departamento, y sentí como si un cuarto de azotea o un piso entero se hubiera desplomado", detalló Edgar Bustamante.

"Se sintió que se asentó muy fuerte por la explosión y, acto seguido, los vecinos que estamos organizados, tenemos un chat donde nos comunicaron que era conveniente evacuar", añadió en entrevista con N+.

Laura Bernal, testigo de la explosión, contó que todos corrieron al otro lado del camellón, tras escuchar el estruendo, pero dijo que los cristales del restaurante llegaron hasta ese punto.

ASJ