Accidentes

Así Fue la Explosión en Restaurante 'La Cabrera' en la Colonia Roma de CDMX

La parte frontal quedó destruida. Algunos vidrios volaron, se derrumbaron mesas, sillas y cayó parte de la estructura al interior

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Explosión en Restaurante de la Colonia Roma, CDMX

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