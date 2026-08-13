Educación

‘Me Sentí Confiado’: Así Fue la Primera Ronda del Examen de Control 2026 de la UNAM

La UNAM inició la aplicación del examen de control para ingresar a una licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027/1

Examen de Control de la UNAM 2026 en León, GuanajuatoFoto: Cuartoscuro
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