‘Me Sentí Confiado’: Así Fue la Primera Ronda del Examen de Control 2026 de la UNAM

El examen de control de la UNAM 2026, fue aplicado en León, Guanajuato. En esta primera ronda, se presentaron los estudiantes que buscan un lugar para estudiar alguna licenciatura en la máxima casa de estudios; así vivieron la prueba.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que inició puntualmente la primera jornada del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato.

Esta prueba se estableció luego de las irregularidades detectadas en los resultados obtenidos durante la prueba en línea. Por lo tanto, esta es la primera ocasión en que el examen para ingresar a la Licenciatura 2026-2027/1, se realiza en cuatro sedes, tres de ellas foráneas, con la finalidad de “fortalecer la equidad en el acceso”.

Los aspirantes refirieron que el mayor reto al que se enfrentaron durante este primer día fue el traslado para llegar a la sede de aplicación. En la sede de León, Guanajuato, presentan la prueba aspirantes originarios de:

Aguascalientes

Durango

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

San Luis Potosí

Michoacán

Colima

Jalisco

Zacatecas

¿Cómo fue el primer día de examen de control de la UNAM 2026?

En este primer día de aplicación del examen de control de la UNAM 2026, se presentaron 501 aspirantes; 200 de ellos no acudieron a realizar la prueba.

El examen constó de 120 reactivos y tuvo una duración de tres horas. Se aplicó en formato digital, con el apoyo de una tableta sin conexión a internet y tuvo supervisión presencial permanente por parte de docentes.

Los aspirantes tienen prohibido el uso de celulares, en tanto, aquellas personas que acudieron solas para hacer el examen, pudieron ingresar con los dispositivos, pero bajo ciertas condiciones.

Es decir, tuvieron que apagarlos y entregarlos al personal para su resguardo hasta que finalizara el examen.

Diego, el primer aspirante que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato, dijo sentirse confiado.

“Me sentí confiado porque contesté lo que ya sabía”, afirmó.

El joven quiere estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia.

¿Cuándo son las siguientes fechas del examen?

La aplicación del examen de control de la UNAM 2026 continuará este jueves 13 de agosto en León, Guanajuato, con tres turnos: de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas para atender a los dos mil 144 aspirantes que han descargado su cita en esta sede.

Ojo, ya que también dará inicio la aplicación en Oaxaca, Oaxaca.

El proceso, conforme al calendario, continuará en Tijuana, Baja California, el domingo 16 de agosto, y en la Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de agosto.

EPP