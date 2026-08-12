Internacional

Colombia Rechaza Ayuda de Topos Mexicanos y Nombra Países Autorizados para Rescates

Las autoridades rechazaron la participación de los topos mexicanos en las tareas de rescate tras el sismo de magnitud 7.4 en Colombia

Residentes buscan a personas atrapadas entre los escombros tras el terremoto magnitud 7.4, que azotó ColombiaFoto: AP
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