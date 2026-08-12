Colombia Rechaza Ayuda de Topos Mexicanos y Nombra Países Autorizados para Rescates

La ayuda de los topos mexicanos fue rechazada por las autoridades de Colombia, por lo que los especialistas no podrán participar en las tareas de rescate luego del sismo magnitud 7.4 que azotó varias regiones del país; esto informaron las autoridades.

De acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, David Tamayo, Colombia solo aceptará para las labores de búsqueda y rescate a equipos internacionales que cumplan con protocolos y estándares reconocidos por el sistema internacional de clasificación INSARAG.

"Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, en inglés), que es el sistema internacional que los certifica, y reconocidos obviamente por sus propios países como equipos de búsqueda y rescate capacitados para realizar esa labor con esos estándares internacionales", explicó.

Asimismo, Tamayo señaló que los equipos internacionales que lleguen al país en los próximos días trabajarán de manera autónoma, lo que significa que su despliegue no representará recursos adicionales para el gobierno.

¿Qué países ayudarán en rescates por sismo en Colombia?

Luego de dar a conocer que la ayuda internacional durante las tareas de rescate por el terremoto que hasta el momento ha dejado más de 260 personas fallecidas y más de 3 mil 400 lesionados, Tamayo aseguró que los países que brindarán apoyo, conforme a los protocolos establecidos, son los siguientes:

Israel

Estados Unidos

El Salvador

Ecuador

El funcionario enfatizó que la selección de países no tiene que ver con criterios políticos; más bien obedece a la capacidad de garantizar grupos de rescate reconocidos por el INSARAG.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Dron Recorre la Zona de Desastre por el Sismo en Colombia; Así se Ve Desde el Aire

Topos abren centros de acopio en México

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que no desplegará rescatistas en Colombia tras la decisión del Gobierno de ese país de no requerir su presencia. Sin embargo, ayudarán a las personas que lo requieren a través de la colecta y envío de ayuda humanitaria desde México.

Por esta razón, ahora los Topos concentrarán los esfuerzos para el centro de acopio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde recibirán donaciones entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Entre los productos que se podrán llevar al centro de acopio de los Topos de México se encuentran los siguientes:

Electrolitos en polvo

Material médico de curación

Mascarillas N95

Linternas frontales

Alimentos no perecederos de fácil apertura

Herramientas para retirar escombros

México envía ayuda oficial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno colombiano comunicó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los insumos que necesita para responder a la emergencia.

Por lo tanto, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron rumbo a Pereira con un primer cargamento de 19.5 toneladas de ayuda humanitaria y personal del Ejército mexicano.

México prevé enviar entre el 12 y el 14 de agosto un total de 58.5 toneladas, incluidas 2 mil 562 despensas, agua y medicamentos.

EPP