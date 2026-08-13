Hombre es Asesinado a Balazos en la Vía Pública en Apodaca, NL

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Portal del Valle, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este miércoles 12 de agosto, generando un despliegue de seguridad sobre el cruce de las calle Portal del Valle y Portal de Oviedo.

La ejecución ocurrió frente a una taquería, lugar donde un presunto grupo de hombres armados atacó a la víctima, disparando en al menos dos ocasiones, provocándole una herida de bala en la cabeza. Al percatarse de esta situación, vecinos del sector pidieron el apoyo de paramédicos y de elementos de seguridad.

Hasta este lugar llegaron rescatistas, mismos que confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Fueron elementos de la Policía de Apodaca quienes de inmediato resguardaron y acordonaron este cruce vial. Debido a este despliegue, el cruce de las calles Portal del Valle y Portal de Oviedo permanecerá cerrado durante un par de horas.

Detienen a dos tras asesinato de hombre en Apodaca

Luego de llevar a cabo un operativo de seguridad, autoridades de la policía municipal lograron detener a dos sujetos, quienes son acusados de cometer este asesinato. Las personas arrestadas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal ante el delito de homicidio.