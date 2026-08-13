Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos en la Vía Pública en Apodaca, NL

Autoridades lograron detener a dos presuntos responsables del asesinato de un hombre en la colonia Portal del Valle

Asesinan hombre en ApodacaEl hombre fue asesinado frente a una taquería. Foto: N+

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La víctima fue asesinada frente a un taquería ubicada en calles de la colonia Portal del Valle, en Apodaca

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