Aseguran Motocicleta con Reporte de Robo en Tlaxcala; Hay Dos Detenidos

El pasado martes 11 de agosto de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente por calles de la ciudad de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, la unidad de dos ruedas estaba siendo remolcada por otro vehículo con dos ocupantes en inmediaciones de la colonia Tlacomulco, por lo que fueron detenidos.

Detienen a dos sujetos por presunto robo de motocicleta en Tlaxcala

La madrugada del pasado martes elementos de la Policía Municipal de Tlaxcala aseguraron a dos personas y recuperaron una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia Tlacomulco.

La intervención se llevó a cabo luego de que los oficiales detectaran a dos hombres que remolcaban una motocicleta con otra unidad de dos ruedas. Tras la inspección correspondiente se confirmó que una de ellas era robada.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Aseguran camioneta con alteraciones en sus medios de identificación en Tlaxcala

Este mismo martes la FGJE Tlaxcala dio a conocer que a través de elementos de la Policía de Investigación una camioneta presuntamente robada en calles de la entidad.

La unidad, una Volkswagen Tiguan modelo 2012, presentó durante la inspección posibles alteraciones en sus medios de identificación, por lo que fue decomisada por los elementos de seguridad.

Con información de N+

GMAZ