Seguridad

Aseguran Motocicleta con Reporte de Robo en Tlaxcala; Hay Dos Detenidos

De acuerdo con las autoridades, la unidad robada estaba siendo remolcada por otra con dos ocupantes por calles de la colonia Tlacomulco.

Motocicleta Robada Asegurada Dos Detenidos Colonia Tlacomulco TlaxcalaDetienen a Dos Sujetos y Aseguran Motocicleta con Reporte de Robo en Tlaxcala. Foto: Facebook Ayuntamiento Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027

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Detenidos en Tlaxcala por remolcar motocicleta robada. La policía asegura la unidad y los sospechosos enfrentan a la Fiscalía. Conoce los detalles del caso.

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