Recuperan Camioneta Robada y Capturan a Presuntos Responsables en Puebla: Uno Es Menor de Edad

Dos personas, entre ellas un adolescente de 16 años, fueron detenidas tras una persecución en el municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla.

La movilización se registró sobre la lateral de la autopista México-Puebla, donde elementos de la Policía Estatal (SSP) y la Guardia Nacional (GN) dieron alcance a los presuntos responsables después de una persecución a pie.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel ‘N’ de 22 años de edad, y un menor de 16.

Arrestan a un hombre y un adolescente después de perseguirlos en San Miguel Xoxtla

Durante la intervención, los uniformados recuperaron un vehículo que contaba con reporte de robo. Además, aseguraron un arma de fuego calibre 22, abastecida con cinco cartuchos útiles.

Los dos detenidos, el vehículo y el arma quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR