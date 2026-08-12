Seguridad

Recuperan Camioneta Robada y Capturan a Presuntos Responsables en Puebla: Uno Es Menor de Edad

Policía y Guardia Nacional dio alcance a los dos hombres después de una persecución a pie en San Miguel Xoxtla.

Un joven y un menor de edad fueron perseguidos por policías.Un joven y un menor de edad fueron perseguidos por policías. Foto: SSP Puebla

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Persecución en San Miguel Xoxtla termina con la detención de dos sospechosos, incluyendo un menor de edad. Policía recupera vehículo robado y arma. Conoce los detalles de esta operación.

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