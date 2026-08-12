Seguridad

Policías Auxilian a Bebé con Convulsiones Durante Manifestación en Torreón

Policías auxiliaron a un bebé que sufrió convulsiones durante una manifestación en la ciudad de Torreón.

Policías Auxilian a Bebé con Convulsiones Durante Manifestación en TorreónElementos de la Policía Municipal auxiliaron a una madre cuyo bebé sufrió convulsiones. Foto Ilustrativa: N+

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