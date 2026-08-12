Policías Auxilian a Bebé con Convulsiones Durante Manifestación en Torreón

La noche del 12 de agosto, elementos de la Policía Municipal de Torreón auxiliaron a la mamá de un niño de apenas 1 año de edad para trasladarlo a la Cruz Roja luego de presentar convulsiones.

La mamá del menor, Blanca Azucena, circulaba a bordo de un taxi por el bulevar Mieleras pero al llegar al bulevar Monterreal se encontró con una manifestación por falta de agua.

Por ello es que se bajó de la unidad y pidió apoyo a los elementos de Seguridad Pública que se encontraban en el lugar.

Una de las oficiales, Lizeth García, brindó primeros auxilios al menor, en una unidad de policía, los trasladaron a la clínica de la Cruz Roja donde lograron estabilizar al bebé, quien fue reportado fuera de peligro.

Bebé recién nacida es trasladada al hospital tras accidente en Torreón

En otros hechos, la mañana del 12 de agosto bebé de apenas una semana de nacida fue trasladada a un hospital para recibir atención médica luego de verse involucrada en un accidente vial en el cruce de la avenida Corregidora y calle Comonfort, en el centro de Torreón.

La bebé viajaba junto con sus familiares en un automóvil compacto que fue impactado por una camioneta repartidora de dulces. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta reconoció ante los peritos que había ignorado la luz roja del semáforo, provocando el choque.

Se informó que la bebé recién nacida fue llevada por sus familiares a un hospital para descartar lesiones.