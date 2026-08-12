Seguridad

Bloquean Carretera Torreón-San Pedro por Desabasto de Agua en Ejido de Matamoros, Coahuila

Vecinos del ejido Compuertas bloquearon la carretera Torreón-San Pedro debido a la falta de agua en sus casas.

Bloquean Carretera Torreón-San Pedro por Desabasto de Agua en Ejido de Matamoros, CoahuilaHabitantes bloquearon la carretera Torreón-San Pedro debido a la falta de agua en sus casas. Foto: N+

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