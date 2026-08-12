Bloquean Carretera Torreón-San Pedro por Desabasto de Agua en Ejido de Matamoros, Coahuila

La tarde del 12 de agosto se registró una manifestación en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Compuertas en el municipio de Matamoros, Coahuila.

El motivo del bloqueo vial se deriva de la falta de agua en el ejido desde hace 4 días. De acuerdo a los afectados, el líquido solo llega a algunas casas del sector, mientras que en otras viviendas es prácticamente escaso.

Los manifestantes detallaron que están al corriente con los pagos en los recibos del agua de SIMAS, por lo que exigieron una pronta solución a esta problemática.

Al lugar arribaron autoridades del municipio de Matamoros, quienes propusieron a los manifestantes el envío de pipas o una comitiva de personas para acudir con el gerente de SIMAS; sin embargo, se negaron.

Fue pasadas las 16:00 horas que se pudo llegar a una solución y abrir la vialidad.

Vecinos de Gómez Palacio protestaron por falta de agua en sus casas

La mañana de este 11 de agosto, vecinos de las colonias Rincón Bugambilias y Filadelfia, en Gómez Palacio, realizaron una manifestación pacífica a las afueras de las oficinas del SIDEAPA, ubicadas sobre la avenida Victoria, en el Ccentro de la ciudad, debido a la falta de agua en sus viviendas.

Los vecinos señalaron que una falla en el pozo que abastece de agua a este sector provocó la interrupción del servicio, pese a que sus recibos se encontraban al corriente.

Al lugar acudió el gerente del SIDEAPA, Fernando Nájera, quien informó a los manifestantes que las cuadrillas ya trabajaban en el pozo para restablecer su funcionamiento.

El funcionario explicó que las altas temperaturas y algunas fallas en el suministro eléctrico también habían afectado el servicio. Además, señaló que se esperaba mejorar el abasto con la incorporación de 600 litros por segundo provenientes del proyecto Agua Saludable para La Laguna, a cargo de la CONAGUA.

Los manifestantes expresaron su expectativa de que el servicio de agua potable se restableciera y funcionara con regularidad.