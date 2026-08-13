Seguridad

Moviliza Ataque a Balazos Frente Taller de Motos en Guadalupe, Nuevo León

Un ataque a balazos afuera de un taller de motos movilizó a autoridades en la colonia Riveras de la Silla, en Guadalupe

Ataque a balazos en casaAtaque a balazos en casa. Foto: N+

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Autoridades investigan un ataque a balazos registrado afuera de un taller de motos en Guadalupe, donde un vehículo y la fachada del negocio resultaron dañados.

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