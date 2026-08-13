Moviliza Ataque a Balazos Frente Taller de Motos en Guadalupe, Nuevo León

Un ataque a balazos registrado afuera de un taller de motocicletas movilizó a elementos de la Fiscalía de Nuevo León en la colonia Riveras de la Silla, en Guadalupe, donde un vehículo y la fachada de un negocio resultaron con impactos de arma de fuego; no se reportaron personas heridas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cuernavaca y Estero, donde se desplegó un amplio operativo de seguridad luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego.

Al lugar acudieron agentes ministeriales, elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como policías municipales, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

Durante las labores de campo, los peritos localizaron al menos dos casquillos percutidos en la zona, mientras que un vehículo de color blanco presentó varios impactos de bala.

Además, se reportaron daños en la fachada del establecimiento ubicado en este punto. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas tras la agresión.

Inicia investigación por ataque a balazos

Debido al despliegue policiaco y al acordonamiento, fue restringido el paso de vehículos y transporte urbano sobre la calle Cuernavaca, a la altura de Estero, por lo que se generaron afectaciones a la circulación en este sector de Guadalupe.

Las autoridades comenzaron con el análisis de las cámaras de vigilancia de negocios cercanos para tratar de identificar a los responsables del ataque y establecer la ruta que siguieron después de la agresión.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho ocurrido en la colonia Riveras de la Silla.

Elementos de Seguridad Pública de Guadalupe mantienen recorridos en los alrededores mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del ataque.

La zona permanece bajo resguardo de las autoridades mientras se recaban evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación correspondiente.