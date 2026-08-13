Lluvia Hoy en CDMX y Edomex: Activan Alerta por Tormenta Eléctrica con Granizo en Estas Zonas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó esta noche de miércoles 12 de agosto de 2026 la Alerta Amarilla en varias demarcaciones de la capital del país por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este miércoles, en un periodo comprendido entre las 18:50 y las 22:00 horas.

Durante este tiempo, se prevé la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, la cual puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla por tormenta?

Con corte a las 18:55 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible #caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 12/08/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.



Atiende nuestras… pic.twitter.com/gOglykbGct — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2026

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, ante la activación de la Alerta Amarilla se recomienda a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

AMP