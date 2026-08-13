Gobierno Colombiano Explica Por Qué Negó Acceso a Topos Mexicanos a Tareas de Rescate tras Sismo

El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, justificó el rechazo inicial a los Topos Mexicanos, bajo el argumento de que las capacidades de los equipos de rescate nacionales son suficientes para cubrir la emergencia.

Sin embargo, Silvia Vallen, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos, aclaró que se priorizó la soberanía operativa interna, aunque continúan evaluando ofertas específicas de países como Estados Unidos, Ecuador y Chile.

También, David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (UNGRD) confirmó que solo van a recibir equipos de búsqueda y rescate de los países que cumplen con los protocolos internacionales como: Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos.

"Son equipos que no van a demandar recursos adicionales, que son autónomos y que vienen con sus propias herramientas: que ayuden a ser más eficientes los rescatistas del país”, destacó el funcionario.

Explicó qué naciones estarían exentas: “Países que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidas por el INSARAC, que es el sistema internacional que los certifica”, detalló.

Topos Azteca ingresan a Cali pese a restricciones

A pesar de las restricciones, la brigada Topos Azteca pudo ingresar de forma autónoma a la ciudad de Cali.

Al tratarse de una organización civil de voluntarios independientes y no de un despliegue militar oficial de Estado, los rescatistas hicieron uso de canales migratorios regulares para sumarse de inmediato a las labores críticas de búsqueda.

¿Quiénes son los Rescatistas Azteca en Cali?

Los Topos Azteca llegaron este miércoles a Cali, Colombia, para sumarse a las jornadas de búsqueda y rescate luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió el lunes al país y que ha dejado hasta el momento 265 muertos.



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Los Topos Azteca son una organización de rescate surgida a partir de las trágicas experiencias del sismo de 1985 en la Ciudad de México. El contingente desplegado en Cali se caracteriza por los siguientes puntos:

El grupo lo encabeza Héctor "El Chino" Méndez, fundador y líder histórico de la organización.

El grupo no viajó directamente desde México, se trasladó desde el estado de La Guaira, Venezuela, donde estuvieron 41 días para ayudar tras el más reciente y devastador terremoto de aquel país.

El ingreso y coordinación en territorio colombiano fue por las gestiones del congresista local Duvalier Sánchez Arango.

Topos de Tlatelolco no viajan a Colombia al no ser requeridos

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó este miércoles que no desplegará rescatistas en Colombia tras la decisión del Gobierno de ese país de no requerir su presencia después del terremoto del lunes, por lo que concentrará sus esfuerzos en recolectar y enviar ayuda humanitaria desde México.

No obstante, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este mismo miércoles la llegada a la ciudad de una brigada de Los Topos Aztecas mexicanos.

Se trata de un grupo distinto, que viajó desde Venezuela, donde participaron en las labores de rescate tras los terremotos de julio.

Sin embargo, los Topos Tlateloco explicaron en un comunicado que permanecerán fuera de la zona afectada en respeto a los protocolos de coordinación operacional establecidos por las autoridades colombianas para gestionar la asistencia internacional.

Ante la imposibilidad de participar directamente en las tareas de búsqueda y rescate, los Topos habilitaron un centro de acopio en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México, que recibirá donaciones entre las 10:00 y las 20:00 horas.

La brigada solicitó electrolitos en polvo, material médico de curación, mascarillas N95, linternas frontales, alimentos no perecederos de fácil apertura y herramientas para retirar escombros, entre otros insumos destinados a las zonas afectadas.

Los Topos Tlatelolco surgieron como una organización voluntaria de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que golpeó Ciudad de México en 1985 y desde entonces han participado en operaciones internacionales ante grandes desastres y estructuras colapsadas.

México envía ayuda oficial

La decisión sobre los rescatistas civiles se conoce el mismo día en que el Gobierno mexicano comenzó a enviar la ayuda humanitaria solicitada oficialmente por Colombia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno colombiano comunicó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los insumos que necesita para responder a la emergencia.

Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron este miércoles desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) rumbo a Pereira con un primer cargamento de 19.5 toneladas de ayuda humanitaria y personal del Ejército mexicano.

México prevé enviar entre el 12 y el 14 de agosto un total de 58.5 toneladas, incluidas 2 mil 562 despensas, agua y medicamentos.

HVI