Sociedad

Gobierno Colombiano Explica Por Qué Negó Acceso a Topos Mexicanos a Tareas de Rescate tras Sismo

A pesar de las restricciones, la brigada Topos Azteca pudo ingresar de forma autónoma a la ciudad de Cali

Gobierno Colombiano Explica Por Qué Rechazó a los Topos MexicanosPersonas trabajan en el lugar de un edificio dañado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 12 de agosto de 2026. Foto: Reuters

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