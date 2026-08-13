Deportes

Equipos de Liga de Expansión Desafían a la FMF: Vuelven al TAS para Apelar el Tema del Ascenso

La lucha por el ascenso continúa: clubes de la Liga de Expansión MX desafían la decisión de la FMF ante el TAS. ¿Qué significa esto para el futuro del futbol mexicano?

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara están entre los equipos que piden el regreso del ascenso y descenso.Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara están entre los equipos que piden el regreso del ascenso y descenso. Foto: Cuartoscuro

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