Equipos de Liga de Expansión Desafían a la FMF: Vuelven al TAS para Apelar el Tema del Ascenso

Luego del gran revuelo que ha causado la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, los clubes de la Liga de Expansión volvieron a acudir al TAS para exigir que regrese el formato que les permitía subir a la máxima categoría. Lo anterior fue dado a conocer este miércoles 12 de agosto a través de un comunicado.

Los equipos Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas y Cancún FC emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que volvieron a Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de eliminar el ascenso y descenso a partir de la temporada 2026-2027.

“Podemos confirmar que los clubes antes mencionados junto con Cancún FC hemos presentado una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el sistema de ascenso y descenso y aprobar Reglamentos de Competencia implementando dicha medida”, remarcaron los afectados.

Y además indicaron que “el procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”.

Equipos de la Liga de Expansión anuncian que se revocaron sanciones de la Comisión Disciplinaria

También dieron a conocer que les fue notificada la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), mediante la cual se revocaron las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria el pasado 29 de julio de 2026, derivadas de una manifestación realizada por sus jugadores en el campo de juego en contra de la eliminación del sistema de ascenso y descenso.

Hay que recordar que la Comisión Disciplinaria sancionó a los equipos de la Liga de Ascenso las manifestaciones realizadas por sus jugadores en el campo de juego, en protesta contra la eliminación del ascenso y descenso a partir de la presente temporada 2026.