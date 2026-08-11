Alexis Sánchez Deja Europa y Llega a la MLS: El Delantero Chileno Jugará con el CF Montreal

La Major League Soccer no deja de hacer fichajes bomba y este martes 11 de agosto se hizo el anuncio oficial de la llegada del chileno Alexis Sánchez, procedente del Sevilla español, para jugar en el FC Montreal.

Con 37 años de edad, Sánchez está en la fase final de su exitosa trayectoria por Europa: vistió las playeras del Barcelona, Arsenal, Manchester United y el Inter de Milán, entre otras. Además fue titular indiscutible en la Selección de Chile, con la que conquistó la Copa América en dos ocasiones.

El anuncio del fichaje de Alexis Sánchez fue hecho por el club canadiense: "La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante en nuestro proyecto deportivo. Posee una calidad técnica excepcional y experiencia al más alto nivel del futbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva encajan a la perfección con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato tanto en el campo como en el vestuario".

Alexis Sánchez: ¿Por cuántos años firmó contrato con el FC Montreal?

Alexis Sánchez portará el número 10 en la playera y firmó contrato por una temporada, la 2026-27, aunque cabe la posibilidad de ampliarlo por una campaña más.

"Estoy muy contento de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo desafío", dijo Sánchez, quien añadió: "Agradezco al club la confianza que ha depositado en mí y estoy deseando poner mi experiencia al servicio del equipo para alcanzar nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestros aficionados. Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad".

Trascendió que Alexis Sánchez firma como 'jugador franquicia' del FC Montreal, una regla que permite a los clubes de la MLS contar con hasta tres futbolistas que rebasen el tope salarial, lo que facilita la llegada de figuras internacionales.

La llegada del internacional chileno es vista por los medios locales como un revulsivo, ya que el FC Montreal no marcha bien: ocupa la penúltima posición de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 partidos.

¡Bienvenido, Alexis! 🇨🇱



Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ



CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID



Billets / Tickets 🎟️ https://t.co/A0OGzGyEQz#CFMTL pic.twitter.com/sn3TOEzI7j — CF Montréal (@cfmontreal) August 11, 2026

Con información de N+