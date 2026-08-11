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Alexis Sánchez Deja Europa y Llega a la MLS: El Delantero Chileno Jugará con el CF Montreal

Luego de una exitosa trayectoria en Europa, el delantero chileno Alexis Sánchez firmó contrato para jugar en la MLS con el equipo de Montreal

Alexis Sánchez, seleccionado chileno, jugó en varios de los mejores clubes del mundo, como Barcelona y ArsenalAlexis Sánchez, seleccionado chileno, jugó en varios de los mejores clubes del mundo, como Barcelona y Arsenal. Foto: Reuters

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Alexis Sánchez firma con CF Montreal como jugador franquicia. ¿Será el impulso que necesita el club para salir del fondo de la tabla?

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