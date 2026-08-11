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Santi Gimenez Cambiará de Equipo: El Porto Quiere al Mexicano y Negocia con el Milán

El delantero mexicano Santi Gimenez se marchará del Milán en busca de un equipo que juegue la Champions League esta temporada y el Porto levanta la mano

Santiago Gimenez se marchará al Porto porque no pudo hacer pretemporada con el Milán y es difícil que sea titularSantiago Gimenez se marchará al Porto porque no pudo hacer pretemporada con el Milán y es difícil que sea titular. Foto: Getty Images

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El Porto negocia con el Milán por Santi Gimenez, quien busca jugar la Champions League. ¿Será este el cambio que necesita el delantero mexicano?

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