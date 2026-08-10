Fecha y Horario para Ver En Vivo el Partido Columbus vs Pumas en la Leagues Cup 2026

La primera fase de la Leagues Cup 2026 está llegando a su fin. Los 36 equipos participantes van a jugar en la tercera jornada y los escenarios para cada uno son muy diferentes. Hay equipos como Pumas que, lamentablemente para su causa, cayeron en sus primeros dos compromisos y están eliminados. Sin embargo, están los clubes como Columbus Crew que se llevaron 6 puntos y están con un pie en la siguiente instancia del certamen.

Precisamente estos equipos abrirán la actividad de la Jornada 3 en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El partido Columbus Crew vs Pumas enfrentará a dos clubes con presentes diametralmente opuestos en la competición, pero con el orgullo en juego todo puede pasar.

En N+ te contamos cuándo y dónde se jugará este compr0miso, para que no te pierdas un sólo detalle del mismo.

¿A qué hora comienza el partido Columbus Crew vs Pumas?

El partido Columbus Crew vs Pumas se jugará este martes 11 de agosto de 2026 a las 17:30 horas, es decir a las 5 y media de la tarde del centro de México, y se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio en Estados Unidos.

Pumas llega a este duelo estando eliminado del torneo, pues ni siquiera ganando a Columbus podría convertirse en uno de los mejores cuatro clubes de la Liga MX, mismos que avanzarán a cuartos de final. Por su parte, Columbus sí necesita ganar para asegurar su boleto a la próxima ronda, pues aunque marchan con paso perfecto, los criterios de desempate los colocan, de momento, fuera de la zona de clasificación.

Recordemos que bajo el actual formato de la Leagues Cup, no puede haber empates, por lo que si el marcador se encuentra igualado al finalizar el tiempo regular (90 minutos), el juego se definirá en penales. De ser el caso, el ganador desde el manchón se llevará dos puntos, mientras que el derrotado sumará una unidad.