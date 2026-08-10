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Fecha y Horario para Ver En Vivo el Partido Columbus vs Pumas en la Leagues Cup 2026

Pumas llega con dos derrotas en la presente edición de la Leagues Cup y se mide a una de las grandes potencias de la MLS, Columbus Crew, en la tercera jornada

Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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