Educación

¿Qué Llevar al Examen de Control UNAM 2026? Documentos y Tipo de Lápiz para Prueba Presencial

Si vas a presentar el examen de control de la UNAM 2026, checa los documentos y objetos que puedes ingresar a la sedes

Conoce Qué Puedes Llevar al Examen de Control UNAM 2026El examen de control de la UNAM se aplicará entre el 12 y 19 de agosto. Foto: Cuartoscuro
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