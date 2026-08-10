¿Qué Llevar al Examen de Control UNAM 2026? Documentos y Tipo de Lápiz para Prueba Presencial

A unos días de que se realice el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026, con el cual se determinará el ingreso a licenciatura, debido al posible fraude en los resultados, acá les decimos a los aspirantes qué documentos y número de lápiz deben llevar a su cita para realizar la prueba presencial.

Luego de la polémica, las autoridades universitarias dieron a conocer las fechas y las sedes en las que se aplicará el nuevo examen, mientras que se aplazó el regreso a clases en las escuelas de preparatoria y universidad de la UNAM.

¿Cuándo y dónde será el examen de control de la UNAM 2026?

La aplicación del segundo examen de ingreso a la licenciatura se hará entre el 12 y 19 de agosto de 2026, en cuatro ciudades diferentes del país. Estas son las fechas y sedes donde se realizará la prueba presencial:

León, Guanajuato

Fechas: 12 y 13 de agosto

Sede: Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos núm. 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca

Fecha: 13 de agosto

Sede: Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco núm.15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California

Fechas: 15 y 16 de agosto

Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza núm. 4750, colonia Soler.

Ciudad de México

Fechas: 17, 18 y 19 de agosto

Sede: Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Este Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 se aplicará a un total de 58 mil 783 aspirantes, que están entre los aspirantes que resultaron seleccionados en el primer examen o que cumplen con el mínimo de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad.

Los aspirantes que presentarán el examen de control deben ingresar a la plataforma de TU SITIO para consultar el día, horario y sede que se les asignó de manera particular.

¿Qué puedo llevar al examen de la UNAM 2026?

Los aspirantes deben presentarse de manera puntual a su cita del examen con dos elementos esenciales, ya que de lo contrario no podrán ingresar a la sede para realizar la prueba de control:

Identificación oficial vigente con fotografía.

La cita de examen impresa.

De igual manera, los estudiantes pueden llevar un lápiz del 2 o del 2 y medio, una goma para borrar y sacapuntas para realizar su examen de control de la UNAM 2026.

Objetos prohibidos para el examen de la UNAM 2026

Por otro lado, los aspirantes deben limitarse a acudir solo con los elementos antes mencionados, ya que no están permitidas las bolsas ni mochilas, y no hay servicio de guardarropa. Esto no deben llevar:

Smartphones

Teléfonos celulares

Audífonos

Calculadoras

Cualquier tipo de dispositivo electrónico

Gorras

Sombreros

Capuchas

Bolsas

Mochilas

Es importante que los estudiantes tomen en cuenta qué artículo sí y qué no pueden llevar, ya que si se presentan con alguno de los objetos prohibidos, su examen será cancelado.

PPP