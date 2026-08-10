Inician Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026 en CDMX: Sedes para Comprar Útiles Baratos

Esta semana inician las Ferias de Regreso a Clases 2026 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ciudad de México (CDMX) y para que no pierdas la oportunidad de comprar útiles escolares baratos, acá te traemos las fechas y sedes donde habrá ventas especiales.

Pese a que aún son vacaciones, los padres de familia ya se preparan para el próximo ciclo escolar 2026-2027, y en notas previas te decimos dónde se pondrán las 55 ferias de la Profeco en las 32 entidades del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alistan Venta de Útiles Escolares en la Colonia Centro de la Ciudad de México

¿Cuándo habrá Feria de Regreso a Clases en CDMX?

Las ventas en las que los papás, mamás y tutores podrán comprar útiles y uniformes escolares baratos en CDMX inician este jueves 13 de agosto 2026 y contarán con cuatro ubicaciones diferentes.

La última Feria de Regreso a Clases de Profeco en CDMX estará abierta hasta el 2 de septiembre, es decir días después del inicio del ciclo escolar, por cualquier cosa que pudieran necesitar los estudiantes.

¿Dónde hay Feria de Regreso a Clases Profeco en CDMX?

Las ventas de útiles y uniformes escolares baratos se pondrán en cuatro alcaldías de la CDMX a lo largo del mes de agosto y hasta inicios de septiembre. Estas son las fechas y ubicaciones de las ferias de Profeco:

13 al 16 de agosto en Cuajimalpa

Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa. Av. Juárez, s/n, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000.

15 y 16 de agosto en la Cuauhtémoc

Expo Reforma. Av. Morelos 67, Col. Juárez, C.P. 06600.

21 al 22 de agosto en Azcapotzalco

Jardín Parque Hidalgo. Calle 16 de septiembre, s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000.

28 de agosto al 2 de septiembre en Milpa Alta

Explanada de la Alcaldía Milpa Alta. Av. México (entre Jalisco y Constitución), s/n, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000.

Durante las Ferias de Regreso a Clases de Profeco 2026 habrá venta de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a bajo costo, con promociones y descuentos.

Además se ofrecen cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.

PPP