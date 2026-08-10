Educación

Inician Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026 en CDMX: Sedes para Comprar Útiles Baratos

Conoce las fechas y dónde habrá ventas de útiles y uniformes escolares baratos, y todo lo que necesitan los alumnos para el nuevo ciclo escolar

Checa Dónde Habrá Ferias Regreso Clases Profeco 2026 en CDMXEn las Ferias de Regreso a Clases de Profeco hay venta de útiles y uniformes baratos. Foto: Cuartoscuro
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