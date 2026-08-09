Examen de Control UNAM 2026: Rutas y Mapa Para Llegar al Palacio de los Deportes
Estas son las rutas de transporte público y accesos viales para llegar a tiempo al Palacio de los Deportes, sede del Examen de Control de la UNAM del 17 al 19 de agosto
Fachada del Palacio de los Deportes, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, uno de los puntos de acceso donde se espera aforo de aspirantes para el Examen de Control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro / Archivo
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM confirmó que el Palacio de los Deportes, ubicado en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, concentrará la aplicación del Examen de Control Presencial para 53,568 aspirantes, distribuidos en tres días: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.
El recinto es, por volumen de aspirantes, la sede más grande del país para esta prueba, muy por encima de las otras tres ubicaciones foráneas: León (2,777 aspirantes), Oaxaca (1,920) y Tijuana (518).
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en Metro y Metrobús?
La estación de Metro más próxima al recinto es Velódromo, de la Línea 9, ubicada a entre 6 y 8 minutos caminando (aproximadamente 500 metros), con salida por el puente peatonal sobre el Viaducto Río de la Piedad que conecta directamente con calle Añil.
Como acceso alterno está también la estación Ciudad Deportiva, de la misma línea, a entre 8 y 10 minutos a pie.
Para Metrobús, la estación de referencia del recinto es Goma, de la Línea 2. La red también incluye el Trolebús Línea 2 (Pantaco–Chapultepec), que pasa por Eje 2 Sur/Velódromo y desemboca junto a la explanada de esa estación, y la ruta RTP/200 (Circuito Interior), con parada sobre avenida Río Churubusco frente a la explanada del recinto.
Metro Velódromo (Línea 9): 6–8 min a pie, salida por puente peatonal a calle Añil.
Estación de Metrobús: Goma.
Trolebús Línea 2 (Pantaco–Chapultepec): desemboca junto a la explanada de Metro Velódromo.
RTP/Ruta 200 (Circuito Interior): parada sobre avenida Río Churubusco.
Metro Ciudad Deportiva (Línea 9): como alternativa a Velódromo.
Si vienes del norte, sur, oriente o poniente: así llegas al Palacio de los Deportes
Dependiendo de en qué parte de la ciudad estés, hay una ruta más directa que otra para llegar al Palacio de los Deportes. En N+ te hicimos una guía para cada punto cardinal:
Si sales desde el norte —zonas como Gustavo A. Madero o Azcapotzalco—, tu ruta es Circuito Interior, a la altura de Galindo y Villa, y de ahí sigues por avenida Río Churubusco en dirección sur. Al llegar, puedes entrar por la Puerta 7, sobre la misma avenida, o por la Puerta 1, sobre calle Añil.
Si vienes del sur —Coyoacán, Xochimilco o Tlalpan—, la referencia es avenida Río Churubusco (que ahí forma parte del Circuito Interior), pero en dirección norte/oriente. Antes de llegar a Eje 4 Sur (Té), toma la lateral y da vuelta a la derecha para incorporarte a calle Añil; ahí están las puertas 1 y 2.
Si tu punto de partida es el oriente —Iztapalapa o Nezahualcóyotl—, puedes tomar Calzada Ignacio Zaragoza o Eje 8 Sur, y dirigirte hacia Eje 4 Sur (Té) o el Viaducto Río de la Piedad, en su tramo poniente. El ingreso es por Eje 4 Sur Té, doblando en calle Resina hacia Añil, donde están las puertas 2 y 3.
Y si llegas desde el poniente —Álvaro Obregón o Miguel Hidalgo—, la ruta es por Viaducto Miguel Alemán o Viaducto Río de la Piedad, en dirección oriente, con salida hacia avenida Río Churubusco Sur y calle Añil.
Estacionamiento y taquillas del Palacio de los Deportes
El recinto cuenta con estacionamiento propio, con cupo limitado y costo variable, ubicado dentro del Palacio de los Deportes. El acceso vehicular se realiza por la Puerta 7 (avenida Río Churubusco) y las puertas 2 y 3 (calle Añil); como opciones alternas se han señalado las puertas 8, 9 y 15 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, sobre Viaducto y Eje 4 Sur Té.
Las taquillas del recinto se ubican en las puertas 1 y 7, entre calle Añil y calle Atletas, con horario de 10:00 a 18:00 horas.
La congestión en calle Añil provocaría que los accesos vehiculares colapsen hasta 90 minutos antes del inicio del evento, según datos del tráfico durante eventos masivos proporcionados por Google Maps, por lo que se recomienda el uso de transporte público.
Entre las 07:00 y las 09:00 horas —el horario de mayor afluencia señalado— se identifican tres puntos críticos: el cruce de Río Churubusco y Viaducto Río de la Piedad, con embudo vehicular en la incorporación desde el norte y el poniente; calle Añil, entre Río Churubusco y Resina, por el cruce peatonal masivo desde Metro Velódromo y las filas de acceso al estacionamiento; y Eje 4 Sur (Té), con flujo lento por el ascenso y descenso de transporte público y la actividad de la zona universitaria de la UPICSA.
Accesos peatonales al Palacio de los Deportes para personas con movilidad reducida
Cuando hay eventos masivos, la Puerta 1, sobre calle Añil, opera como filtro primario para el flujo peatonal proveniente de Metro Velódromo, con vallas de canalización, revisión de mochilas y validación de accesos.
Las puertas 7 y 8, sobre avenida Río Churubusco, reciben el flujo de quienes descienden de vehículos particulares o llegan desde los estacionamientos alternos.
Para personas con movilidad reducida, las zonas de descenso vehicular (kiss & ride) están ubicadas en la Puerta 1 (Añil) y la Puerta 7 (Río Churubusco), donde se debe indicar al personal de seguridad para acceder a la rampa correspondiente. El recinto también dispone de escalinatas con rampas integradas al mezzanine, y la Puerta C cuenta con elevadores con asistencia operativa.
Te recomendamos llegar entre 45 y 60 minutos antes del examen para superar el tráfico, inconvenientes y los posibles controles de acceso sin retrasos.