Examen de Control UNAM 2026: Rutas y Mapa Para Llegar al Palacio de los Deportes

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM confirmó que el Palacio de los Deportes, ubicado en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, concentrará la aplicación del Examen de Control Presencial para 53,568 aspirantes, distribuidos en tres días: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

El recinto es, por volumen de aspirantes, la sede más grande del país para esta prueba, muy por encima de las otras tres ubicaciones foráneas: León (2,777 aspirantes), Oaxaca (1,920) y Tijuana (518).

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en Metro y Metrobús?

La estación de Metro más próxima al recinto es Velódromo, de la Línea 9, ubicada a entre 6 y 8 minutos caminando (aproximadamente 500 metros), con salida por el puente peatonal sobre el Viaducto Río de la Piedad que conecta directamente con calle Añil.

Como acceso alterno está también la estación Ciudad Deportiva, de la misma línea, a entre 8 y 10 minutos a pie.

Para Metrobús, la estación de referencia del recinto es Goma, de la Línea 2. La red también incluye el Trolebús Línea 2 (Pantaco–Chapultepec), que pasa por Eje 2 Sur/Velódromo y desemboca junto a la explanada de esa estación, y la ruta RTP/200 (Circuito Interior), con parada sobre avenida Río Churubusco frente a la explanada del recinto.