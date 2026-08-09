Educación

Examen de Control UNAM 2026: Rutas y Mapa Para Llegar al Palacio de los Deportes

Estas son las rutas de transporte público y accesos viales para llegar a tiempo al Palacio de los Deportes, sede del Examen de Control de la UNAM del 17 al 19 de agosto

Examen de Control UNAM_ Así Llegas con Anticipación al Palacio de los DeportesFachada del Palacio de los Deportes, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, uno de los puntos de acceso donde se espera aforo de aspirantes para el Examen de Control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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