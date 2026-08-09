Educación

UNAM Pospone Citas para Revisar los Exámenes Cancelados por Aplicación de Evaluación de Control

La institución académica señaló que, debido a la aplicación del examen de control que llevará a cabo la del 12 al 19 de agosto de 2026, no será posible atender las citas que fueron programadas.

UNAM examen de control 2026Cuartoscuro
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