UNAM Pospone Citas para Revisar los Exámenes Cancelados por Aplicación de Evaluación de Control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a los aspirantes que se retrasarán las citas para revisar los exámenes de ingreso a licenciatura 2026 que fueron cancelados en línea.

A través de un mensaje enviado a los aspirantes que solicitaron la revisión, la institución académica señaló que, debido a la aplicación del examen de control que llevará a cabo la del 12 al 19 de agosto de 2026, no será posible atender las citas que fueron programadas.

La máxima casa de estudios asegura que el personal responsable de la atención a las personas aspirantes participará en las actividades de aplicación de la nueva evaluación.

"En consecuencia, su cita será reprogramada una vez concluidas las actividades relacionadas con la aplicación del examen de control, a fin de brindarle la atención correspondiente", señaló la UNAM.

La institución agregó que la nueva cita le será notificada a través del mismo portal donde se obtuvo la cita anterior, por lo que indicaron que revisen las fechas y horario s a partir del día 20 de agosto de 2026.