Calendario Escolar Confirma que Hoy Lunes 10 de Agosto Inician Clases: ¿Qué Alumnos Entran?
Checa qué estudiantes vuelven a las escuelas este lunes 10 de agosto en México, esto de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.
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Checa qué estudiantes vuelven a las escuelas este lunes 10 de agosto en México, esto de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.
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Se acabaron las vacaciones para miles de alumnos en México, pues el nuevo calendario escolar confirma que este lunes 10 de agosto es el regreso a clases 2026 para muchos estudiantes en México, por eso acá te decimos quiénes entran y deben acudir a la escuela para reanudar sus actividades.
El nuevo calendario de la SEP ya está listo, por eso en una nota ya te dijimos cuándo regresan a clases los niños de preescolar, primaria y secundaria en el estado en que vives y las fechas más importantes a tomar en cuenta para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, pues en esta ocasión habrá menos puentes y días feriados.
De acuerdo con el calendario escolar del plan anual y semestral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el inicio del ciclo escolar es este 10 de agosto 2026, por lo que en teoría estudiantes de educación media superior y superior vuelven a sus actividades académicas, pero realmente las clases inician después.
Con toda la polémica que se suscitó por el supuesto fraude cometido en el concurso de ingreso a licenciatura en la UNAM 2026, la máxima casa de estudios tomó la decisión de aplazar el regreso a clases para preparatoria y universidad, esto para poder llevar a cabo el examen de control a mediados de agosto.
Aunque el inicio del ciclo escolar se postergó en todos los niveles de la UNAM, los estudiantes que sí deben asistir a su respectiva escuela son todos aquellos que presentan exámenes extraordinarios de nivel Media Superior en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).
Todos los alumnos que esperan que aún no saben cuándo a clases de los preparatoria y universidad en México, acá te dejamos las fechas de regreso, tanto para la UNAM como para el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Estudiantes de CCH y ENP: Lunes 31 de agosto 2026.
Alumnos de primer ingreso de licenciatura UNAM: Lunes 31 de agosto 2026.
Alumnos de licenciatura que ya realizan sus estudios en la UNAM: Lunes 17 de agosto 2026.
Estudiantes de CECyT y licenciatura IPN de primer ingreso: Lunes 31 de agosto 2026.
Estudiantes de CECyt y licenciatura IPN que ya realizan sus estudios: Lunes 24 de agosto 2026.
Alumnos de educación básica SEP: Lunes 31 de agosto 2026.
Ahora que ya se sabe qué alumnos entran el 10 de agosto como parte del calendario escolar 2026-2027, también ya se conocen las fechas del regreso a clases para estudiantes de preparatoria y universidad en este mes de agosto en México.
AO