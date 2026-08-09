Educación

Calendario Escolar Confirma que Hoy Lunes 10 de Agosto Inician Clases: ¿Qué Alumnos Entran?

Checa qué estudiantes vuelven a las escuelas este lunes 10 de agosto en México, esto de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

Calendario escolar confirma que este lunes 10 de agosto es el regreso a clases 2026 qué alumnos entranEste lunes 10 de agosto 2026 varios alumnos deben presentar en sus escuelas. Foto: Cuartoscuro

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