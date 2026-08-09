Calendario Escolar Confirma que Hoy Lunes 10 de Agosto Inician Clases: ¿Qué Alumnos Entran?

Se acabaron las vacaciones para miles de alumnos en México, pues el nuevo calendario escolar confirma que este lunes 10 de agosto es el regreso a clases 2026 para muchos estudiantes en México, por eso acá te decimos quiénes entran y deben acudir a la escuela para reanudar sus actividades.

El nuevo calendario de la SEP ya está listo, por eso en una nota ya te dijimos cuándo regresan a clases los niños de preescolar, primaria y secundaria en el estado en que vives y las fechas más importantes a tomar en cuenta para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, pues en esta ocasión habrá menos puentes y días feriados.

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¿Este lunes 10 de agosto es el regreso a clases 2026?

De acuerdo con el calendario escolar del plan anual y semestral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el inicio del ciclo escolar es este 10 de agosto 2026, por lo que en teoría estudiantes de educación media superior y superior vuelven a sus actividades académicas, pero realmente las clases inician después.

Con toda la polémica que se suscitó por el supuesto fraude cometido en el concurso de ingreso a licenciatura en la UNAM 2026, la máxima casa de estudios tomó la decisión de aplazar el regreso a clases para preparatoria y universidad, esto para poder llevar a cabo el examen de control a mediados de agosto.

¿Qué alumnos entran a clases este lunes 10 de agosto 2026?

Aunque el inicio del ciclo escolar se postergó en todos los niveles de la UNAM, los estudiantes que sí deben asistir a su respectiva escuela son todos aquellos que presentan exámenes extraordinarios de nivel Media Superior en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

Todos los alumnos que esperan que aún no saben cuándo a clases de los preparatoria y universidad en México, acá te dejamos las fechas de regreso, tanto para la UNAM como para el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Estudiantes de CCH y ENP : Lunes 31 de agosto 2026.

Alumnos de primer ingreso de licenciatura UNAM : Lunes 31 de agosto 2026.

Alumnos de licenciatura que ya realizan sus estudios en la UNAM : Lunes 17 de agosto 2026.

Estudiantes de CECyT y licenciatura IPN de primer ingreso : Lunes 31 de agosto 2026.

Estudiantes de CECyt y licenciatura IPN que ya realizan sus estudios : Lunes 24 de agosto 2026.

Alumnos de educación básica SEP: Lunes 31 de agosto 2026.

Ahora que ya se sabe qué alumnos entran el 10 de agosto como parte del calendario escolar 2026-2027, también ya se conocen las fechas del regreso a clases para estudiantes de preparatoria y universidad en este mes de agosto en México.

AO