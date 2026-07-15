Anuncian Calendario Escolar SEP 2026-2027: Todas las Fechas Importantes que Debes Saber

La Secretaría de Educación Pública publicó el calendario escolar 2026-2027. Aquí puedes consultar las fechas de regreso a clases, vacaciones y periodos de evaluación del nuevo ciclo

Anuncian Calendario Escolar SEP 2026-2027: Todas las Fechas Importantes que Debes SaberDos niñas y su madre caminan con sus mochilas rumbo a la escuela. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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¡Atención! La SEP anuncia el calendario escolar 2026-2027: inicio de clases el 31 de agosto y fin el 9 de julio. Descubre todas las fechas clave aquí.

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