Anuncian Calendario Escolar SEP 2026-2027: Todas las Fechas Importantes que Debes Saber

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó hoy, 15 de julio, el calendario del nuevo ciclo escolar 2026-2027. Aquí puedes consultar las fechas de regreso a clases, vacaciones y periodos de evaluación del siguiente periodo.

El calendario escolar del ciclo 2026-2027 fue publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Fechas clave del calendario escolar 2026-2027

La SEP estableció el próximo lunes 31 de agosto como el día oficial del inicio de clases y el 9 de julio de 2027 como la fecha que marca el fin del ciclo escolar.

El calendario de 185 días aplica a los planteles públicos de educación básica y a los particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional. El de 190 días rige para las instituciones de formación docente —Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio.

Calendario oficial de la SEP para el nuevo ciclo escolar 2026-2027. Foto: SEP

Fin de clases y registro de calificaciones

El registro de calificaciones de educación básica se llevó a cabo el 3 de julio, previo al fin de clases del ciclo actual, programado para el 15 de julio.

Suspensiones de clases por el Mundial 2026

La Presidencia de la República decretó la suspensión de clases de educación básica y facilidades de trabajo a distancia en cuatro fechas distintas, coincidiendo con partidos de la selección mexicana.

Cuatro suspensiones de clases decretadas por partidos de México.

Facilidades de trabajo a distancia en esas mismas fechas.

Partido de México: domingo 5 de julio, 18:00 horas.

Sede: Estadio Ciudad de México, al sur de la capital.

Regreso a clases: lo que dijo la SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, había adelantado en un comunicado del 7 de mayo que el regreso a clases sería el 31 de agosto.

El ciclo anterior inició el 1 de septiembre, tras la pausa de verano.