Atropellan a Niña que Limpiaba Parabrisas en Avenida de Zapopan; es Reportada Grave

La pequeña sufrió un traumatismo severo en el cráneo; el responsable fue detenido en el lugar.

Escena crimenFoto: Jorge Mendoza

Destacado

Una niña de 8 años fue atropellada mientras limpiaba parabrisas en Zapopan. Sufrió un traumatismo craneal severo. ¿Qué sucederá ahora?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+