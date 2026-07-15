Atropellan a Niña que Limpiaba Parabrisas en Avenida de Zapopan; es Reportada Grave

Un accidente vial en Zapopan dejó como saldo a una menor gravemente herida. Autoridades revisan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La menor de 8 años, quien se dedicaba a limpiar parabrisas, sufrió lesiones de consideración tras ser atropellada por un automóvil en la avenida Juan Gil Preciado, al cruce de Arco de la Estrella.

¿Cómo se encuentra la menor?

Personal de Movilidad solicitó el apoyo de los servicios médicos municipales para la valoración de la pequeña, quien fue trasladada a un puesto de socorros. Su estado de salud es reportado de regular al grave, esto al presentar principalmente un traumatismo severo en el cráneo.

La zona fue acordonada y el conductor del vehículo quedó retenido por las autoridades de vialidad, quienes dieron aviso al Ministerio Público para que se realicen las indagatorias necesarias que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.