Perro es Atropellado por una Unidad de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial de Tlajomulco

Captaron a una unidad de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial de Tlajomulco atropellando a un perro

Perro atropelladoFoto: Gobierno de Tlajomulco

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Un perro fue atropellado por la Dirección de Movilidad de Tlajomulco. Afortunadamente, solo sufrió una lesión leve. Las autoridades ya investigan el incidente.

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