Perro es Atropellado por una Unidad de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial de Tlajomulco

En redes sociales circula un video que captó a una unidad de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial de Tlajomulco atropellando a un perro que estaba acostado sobre la calle.

Los hechos ya están siendo investigados por las autoridades de Tlajomulco. En el video, se puede ver cómo aparentemente la unidad responsable seguía su camino a pesar de los ladridos del perro herido.

¿Qué pasó con el perro atropellado?

El gobierno de Tlajomulco informó que personal de la dependencia acudió al sitio para reconocer el estado de salud del perro y trasladarlo a recibir atención médica.

El can se encuentra en buen estado de salud, y resultó con una lesión leve, por lo que continuará en observación.

Las autoridades ya están realizando las indagatorias para esclarecer los hechos, mientras que el municipio de Tlajomulco reiteró su compromiso con la protección y bienestar animal.

Cabe señalar que este hecho generó indignación en redes sociales, así como diversas reacciones.

Hasta este momento no se han informado si hay personas detenidas por este hecho.