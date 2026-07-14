Programa Mi Primera Renta para Apoyo a Jóvenes de Jalisco; Registro Paso a Paso y Requisitos

El gobierno de Jalisco está impulsando el programa Mi Primera Renta, el cual consiste en un apoyo para que los jóvenes del estado puedan tener acceso a su primera vivienda en renta.

A través de este programa del Instituto Jalisciense de la Vivienda, se obtiene un subsidio económico temporal para facilitar la independencia habitacional de los jóvenes jaliscienses.

El apoyo mensual es de 2 mil 500 pesos para el pago de renta, tiene una durabilidad de hasta seis meses con posibilidad de extensión por dos meses adicionales.

Este subsidio es para jóvenes que viven en municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta y El Salto.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

Es necesario tener entre 20 y 29 años.

Contar con un contrato de arrendamiento entre las partes, de preferencia registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa.

Tener el recibo por el arrendador y/o copia de comprobante de transferencia de pago.

Es importante tener una cuenta bancaria a nombre del solicitante activa para servicios electrónicos.

Vivir en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta o El Salto.

Presentar un comprobante de ingresos.

Llevar la CURP e identificación oficial.

¿Cómo registrarse al programa?