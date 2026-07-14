Programa Mi Primera Renta para Apoyo a Jóvenes de Jalisco; Registro Paso a Paso y Requisitos

Estos son los pasos y los requisitos para el registro al programa Mi Primera Renta, el cual brinda un subsidio económico para los jóvenes de Jalisco

ViviendasFoto: N+

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Jóvenes de Jalisco, el programa Mi Primera Renta ofrece apoyo económico para tu primera vivienda. Conoce los requisitos y regístrate para recibir 2,500 pesos al mes.

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