Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Documentos que Necesitas para el Apoyo

Está abierto el registro del apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años y si aún no sabes cómo hacerlo, acá te decimos dónde hay los módulos y qué documentos necesitas para inscribirte a este programa.

Recientemente se reabrió el periodo de inscripciones al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, y en una nota previa te explicamos qué apellidos pueden solicitar su incorporación esta semana.

Es importante señalar que este registro del Bienestar no solo es para personas de 30 a 64 años, ya que también pueden inscribirse adultos mayores de 65 años y hombres o mujeres de 0 a 64 años.

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¿Dónde están los módulos de registro de la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años?

El registro para que las mujeres de la Pensión Bienestar de Discapacidad de 30 a 64 años obtengan la credencial del Servicio Universal de Salud se está realizando en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Para consultar la ubicación del módulo del Bienestar más cercano para realizar su registro al Servicio Universal de Salud, las interesadas deben ingresar a la página oficial del Bienestar, en el siguiente link: https://moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/.

¿Qué documentos piden para registro Bienestar de 30 a 64 años?

Las mujeres beneficiarias de la Pensión Bienestar Discapacidad de 30 a 64 años deben acudir a las sedes de inscripción con los siguientes documentos para completar su registro y obtener su credencial del Servicio Universal de Salud:

Identificación oficial con fotografía: Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

Comprobante de domicilio: Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

Teléfono de contacto: Celular y de casa.

En caso de que el beneficiario de la Pensión Bienestar de Discapacidad sea menor de edad, deberán de acudir acompañados de su madre, padre o tutor, los cuales también podrán hacer su registro a la credencial del Servicio Universal de Salud.

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El registro de la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años se está realizando en orden alfabético, de ahí que hay dos calendarios disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B: Lunes.

Letra C: Martes.

Letras D, E, F: Miércoles.

Letra G: Jueves.

Letras H, I, J, K, L: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M: Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.

Letra R: Miércoles.

Letras S, T, U: Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.

Rezagados: Sábado.

PPP