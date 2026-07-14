¿Quiénes Obtuvieron Apoyo Bienestar de 25 Mil para 18 a 64 Años? Fecha y Dónde Checar Resultados

Ha cerrado el registro al Apoyo Bienestar de 25 mil pesos para 18 a 64 años este 2026 y, si quieres conocer si te encuentras en la lista de afortunados que son beneficiarios del programa o quiénes no obtuvieron el apoyo, en N+ te explicamos cómo, cuándo y dónde consultar los resultados.

Como previamente te dimos a conocer, el domingo 12 de julio de 2026 fue la fecha límite para inscribirte a este programa que tiene como objetivo impulsar el autoempleo formal de las personas que tengan el compromiso de emprender su propio negocio.

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Este 2026 no es la primera vez que se abre la convocatoria para este "Apoyo al Autoempleo para el Bienestar", por lo que si no pudiste registrar tu solicitud, te recomendamos mantenerte al tanto de las próximas convocatorias a través de N+.

¿Cuándo y dónde revisar los resultados del apoyo de $25,000 para 18 a 64 años?

De acuerdo con la convocatoria del Programa de Apoyo al Autoempleo para el Bienestar, a partir del 31 de agosto de 2026, se podrán consultar los resultados del registro.

La revisión de los beneficiarios podrá realizarse en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: strabajo.edomex.gob.mx

¿Quiénes obtuvieron su Apoyo Bienestar de 25 mil para 18 a 64 años?

De acuerdo con los lineamientos del programa, este Apoyo Bienestar se entregará conforme a la suficiencia presupuestal del programa y señala que se dará priorización en el programa a las personas solicitantes que presenten alguna de las siguientes situaciones:

Condición de desempleo y/o subempleo. Padecer alguna discapacidad temporal o permanente. Padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa. Personas repatriadas. Personas adultas mayores. Personas agricultoras o trabajadoras del campo. Personas que se reconozcan como indígenas y residan en alguno de los municipios con presencia indígena catalogados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. Integrantes de la población LGBTTTIQ+. Personas afrodescendientes. Víctimas u ofendidas en delitos investigados o juzgados con perspectiva de género.

No obstante, los criterios para ser considerada o considerado candidato y recibir hasta 25 mil pesos en especie son los siguientes:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Tener entre 18 y 64 años.

Habitar en el Estado de México.

Presentar condición de pobreza.

Cabe recordar que el apoyo se otorgará en especie por un monto de hasta $25,000 pesos, con IVA incluido, por única ocasión.

Además de la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, todas las personas beneficiarias recibirán capacitación obligatoria impartida por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) sin costo, especifica la convocatoria.