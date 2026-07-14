¿Quiénes Obtuvieron Apoyo Bienestar de 25 Mil para 18 a 64 Años? Fecha y Dónde Checar Resultados

Si ya quieres conocer quiénes aseguraron su apoyo bienestar de 25 mil pesos para 18 a 64 Años en 2026, checa aquí la fecha y dónde puedes consultar los resultados.

Termina registro Apoyo Bienestar hombres y mujeres de 18 a 64 años a qué hora cierra y cómo asegurarlo julio 2026Se entregarán un apoyo con valor de hasta 25 mil pesos a hombres y mujeres Bienestar de 18 a 64 años. Foto: Secretaría de Trabajo

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