¿En Qué Escuelas Entregan la Tarjeta Beca Rita Cetina Mañana 13 de Julio 2026? Lista

Durante lo que resta de julio continuará la Entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnos que recién se registraron. Si es el caso de tu hijo, en N+ te damos a conocer la lista de escuelas que tendrán entrega de tarjetas este lunes 13 de julio de 2026, así como los horarios.

La Coordinación de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México recordó que este periodo de entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina -que finaliza el 31 de julio- sólo aplica para alumnos de primaria que se inscribieron al apoyo de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

En el caso de la capital del país, Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de Becas para el Bienestar de la Ciudad de México (CDMX), ha sido el encargado de comunicar en qué escuelas ha habido entrega de estos documentos.

A través de sus redes sociales, el funcionario local ha actualizado las fechas y horarios en los que se recibe a los padres de familia, tal como te informamos el pasado 3 de julio de 2026.

¿Dónde entregan tarjetas de la Beca Rita Cetina este 13 de Julio de 2026?

De acuerdo con información compartida por Carlos Zarza Segura, este lunes habrá entrega de Tarjeta de la Beca Rita Cetina en el Parque de la Consolación de la alcaldía Coyoacán para las escuelas que aparecen en el siguiente listado.

Pero, ojo, porque según la escuela a la que pertenezca tu hijo deberás presentarte en el Parque de la Consolación de la alcaldía Coyoacán (avenida Sta. Úrsula S/N, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán). De modo que debes tener bien ubicado el nombre y clave de la escuela.

El horario de entrega de este documento será de 09:00 a 16:00 horas.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 09:00 a 10:00 horas

09DPR1939Y - Andres Quintana Roo.

09DPR3120V - Anton Semionovich Makarenko.

09DPR2283Z - Carmen Serdán Alatriste.

09DPR2630Q - Centenario de Juárez.

09DPR1977A - Club de Leones Numero 3.

09DPR2716W - Constituyente Ing. Julian Adame Alatorre.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 10:00 a 11:00 horas

09DPR2582X - Coyolxauhqui.

09DPR1975C - Diego Rivera.

09DPR4226V - Enrique Aguilar González.

09DPR1994R - Espartaco.

09DPR1969S - Estatuto Jurídico.

09DPR1948F - Saul M. Carasso.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 11:00 a 12:00 horas

09DPR3147B - Francisco Larroyo.

09DPR1965W - Fray Antonio Margil de Jesús.

09DPR1963Y - Fray Eusebio Francisco Kino.

09DPR4227U - Guillen de Lampart.

09DPR4184M - José Jesus Aguilera Palomino.

09DPR2561K - Lic. Protasio Tagle.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 12:00 a 13:00 horas

09DPR1957N - Luis Hidalgo Monroy.

09DPR3109Z - Martín Luis Guzman.

09DPR2696Z - Melchor Ocampo.

09DPR1968T - Mtro. Francisco Cesar Morales.

09DPR1949E - República de Nicaragua.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 13:00 a 14:00 horas

09DPR2564H - Panamericana.

09DPR1953R - Plan de Ayutla.

09DPR1980O - Profr. Candelario Mejia y Cervantes.

09DPR0138Z - Profr. Fernando Brom Rojas.

09DPR2451E - Profr. Gabriel Lucio Arguelles.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 14:00 a 15:00 horas

09DPR2425G - Profr. Guillermo Sherwell.

09DPR2683V - Profr. Ruben Vizcarra y Campos.

09DPR2726C - Profr. Samuel Delgado I. Moya.

09DPR2729Z - Profr. Samuel Delgado I. Moya.

09DPR2257A - Reino de Jordania.

09DPR1984K - República de Bulgaria.

09DPR1952S - República de Checoslovaquia.

Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina 15:00 a 16:00 horas

09DPR1951T - República de Guatemala.

09DPR2285X - República de Senegal.

09DPR2461L - Rumania.

09DPR2275Q - Valentín Zamora Orozco.

09DPR2999T - Wilfrido Massieu.

¿Qué piden para recoger la Tarjeta Beca Rita Cetina? Requisitos Papás y Alumnos

Hay una serie de documentos que debes presentar para que te entreguen este medio de pago donde recibirás el apoyo Bienestar de 2,500 pesos. Tanto del padre, madre o tutor, como del alumno.

Padre, madre o tutor:

Identificación oficial en original y copia. Copia del acta de nacimiento. Copia del CURP. Copia del comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Alumnos:

Copia del acta de nacimiento. Copia del CURP.

SARR