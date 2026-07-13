¿En Qué Escuelas Entregan la Tarjeta Beca Rita Cetina Mañana 13 de Julio 2026? Lista

Esta semana continúa la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina donde se depositará el Apoyo Bienestar de 2,500 pesos para Uniformes y Útiles Escolares

Niños en entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina Primaria 2026¿YA recibiste la Tarjeta Beca Rita Cetina de tu hijo? Conoce en qué escuelas habrá entrega este lunes 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+