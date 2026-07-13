Lugar Exacto Dónde Fue Hallado Sin Vida el Futbolista de Sudáfrica, Jayden Adams

La policía mantiene abierta la investigación y aún no confirma la causa del fallecimiento

Futbolista sudafricano Jayden Adams fallecido. Foto: AFP Y Google MapsFutbolista sudafricano Jayden Adams fallecido. Foto: AFP Y Google Maps

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tristeza en Sudáfrica: Jayden Adams, jugador del Mundial 2026, fallece en circunstancias aún no aclaradas. Las autoridades piden paciencia mientras investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+