Lugar Exacto Dónde Fue Hallado Sin Vida el Futbolista de Sudáfrica, Jayden Adams

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, ha conmocionado al deporte internacional. El jugador de la selección de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026, incluido el partido frente a México, fue encontrado sin vida el sábado 11 de julio de 2026.

Dos semanas antes del trágico desenlace, Adams enfrentó una pérdida personal: el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, ocurrido un día antes del encuentro entre Sudáfrica y República Checa en el Mundial 2026. A pesar del duelo, decidió permanecer con el equipo y fue titular en ese partido.

¿Dónde fue hallado el cuerpo de Jayden Adams?

De acuerdo con Van Wyk, portavoz de la Policía de la provincia de Cabo Occidental, el cuerpo del futbolista fue localizado alrededor de las 11:06 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada sobre Military Road, en Schotsche Kloof, una zona residencial del histórico barrio de Bo-Kaap, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Military Road es una de las principales calles de Schotsche Kloof, ubicada en las laderas de Signal Hill, una zona caracterizada por sus calles empinadas, viviendas coloridas y vistas panorámicas de Ciudad del Cabo. El sector es reconocido por su ambiente residencial y su valor histórico dentro de la ciudad. Aquí, la ubicación exacta en Google Maps.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de la muerte del futbolista y mantienen abierta la investigación.

Por su parte, Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, pidió respeto para la familia del jugador y solicitó evitar especulaciones mientras concluyen las indagatorias.

"Aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden. Hago un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con prudencia y compasión, y se abstengan de especular", señaló.

Agregó que cualquier información oficial sobre el caso será dada a conocer por las autoridades correspondientes cuando avance la investigación.