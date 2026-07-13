FIFA Revela al Árbitro Para Semifinal Francia vs España; ¿Quién es el Salvadoreño Iván Barton?

La Comisión de Árbitros de la FIFA anunció de manera oficial la designación para la primera semifinal del Mundial 2026. El silbante salvadoreño Iván Barton será el encargado de impartir justicia en el electrizante e histórico compromiso entre las selecciones de Francia y España.

Acompañado en las bandas por su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro, el colegiado centroamericano asume la máxima responsabilidad arbitral del torneo hasta el momento, consolidando un ascenso meteórico que lo posiciona en la élite del fútbol internacional como uno de los mejores silbantes de la CONCACAF y del mundo.

¿Quién es Iván Barton?

Iván Barton es un árbitro de futbol nacido el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador. Fuera del balompié, destaca como licenciado en Ciencias Químicas. En el 2018 recibió el gafete internacional FIFA. Ha dirigido partidos de la Copa Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Qatar 2022, en donde alcanzó los octavos de final.

Barton, de 35 años de edad, cuenta con una amplia experiencia internacional. En su trayectoria figuran competiciones a nivel de clubes como la Liga de Campeones de la CONCACAF y la Liga Profesional Saudí.

Barton es además, el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de los Mundiales (6). Durante la presente edición del torneo arbitró los encuentros Turquía-Paraguay y Japón-Suecia, mientras que en octavos de final hizo lo propio en el Suiza-Colombia.

Además, el colegiado ya grabó su nombre en la historia de la competición al convertirse en el primer árbitro en expulsar a un futbolista por taparse la boca para proferir insultos a un rival, aplicando estrictamente el nuevo protocolo disciplinario de la FIFA