FIFA Revela al Árbitro Para Semifinal Francia vs España; ¿Quién es el Salvadoreño Iván Barton?

Iván Barton fue designado por la FIFA para arbitrar la primera semifinal del Mundial 2026, misma que enfrentará a Francia y España por un boleto a la gran final del certamen

Iván Barton, árbitro salvadoreño, durante el Mundial 2026Foto: Getty Images
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¿Quién Es Iván Barton, Árbitro del Partido Francia vs España? FIFA Revela Quién Pitará Semifinal del Mundial