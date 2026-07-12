México 1986 Marca el Antecedente Entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina e Inglaterra se cruzarán en semifinales del Mundial con el antecedente de México 1986 y una rivalidad que se remonta a 1966

México 1986 Marca el Antecedente Entre Argentina e Inglaterra en MundialesAficionados se reúnen en Buenos Aires, Argentina este 12 de julio de 2026. Foto: Reuters / Archivo

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