México 1986 Marca el Antecedente Entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina e Inglaterra se medirán en semifinales del Mundial con un antecedente que marcó la historia entre ambas selecciones: el cuarto de final de México 1986, cuando Argentina eliminó a los ingleses con dos goles de Diego Maradona.

El cruce llega después de que Argentina venciera 3-1 a Suiza y de que Inglaterra superara a Noruega, ambos en cuartos de final.

El precedente de México 86

En aquel partido, Maradona anotó dos goles, uno de ellos tras una jugada individual que arrancó desde el círculo central y con la que dejó atrás a medio equipo inglés antes de definir. Ese duelo se disputó cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido.

Una rivalidad que arrancó en 1966

De acuerdo con el despacho de EFE, la rivalidad entre ambas selecciones en Mundiales se remonta al torneo de 1966, organizado por Inglaterra, veinte años antes del cruce de México 86. Leo Messi, quien nunca se ha enfrentado a Inglaterra en su carrera con Argentina, se refirió a ese peso histórico antes de la semifinal:

"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", dijo el futbolista en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas.

Lo que hay que saber del cruce