Polémica Declaración de Mariano Rajoy Previo al España vs Francia del Mundial 2026; Esto DIjo

El expresidente del gobierno español lanzó una declaración que ha sido calificada de xenófoba y racista, sobre el orígen de los jugadores de Francia en el Mundial

Mariano Rajoy, expresidente del gobierno de España.Foto: Getty Images
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