Inicia la Regularización de Acceso de Azúcar Mexicana a EUA, Anuncia Gobierno de México

Para la próxima temporada, Estados Unidos estima oficialmente una necesidad de azúcar mexicana hasta 512% superior a la del ciclo en curso.

Industria azucarera en MéxicoIndustria azucarera en México. Foto: Cuartoscuro
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