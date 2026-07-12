Inicia la Regularización de Acceso de Azúcar Mexicana a EUA, Anuncia Gobierno de México

El gobierno federal anunció este domingo que, tras el diálogo con autoridades estadounidenses, México ha logrado que Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar mexicanos al mercado estadounidense.

A través de un comunicado compartido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se afirmó que la medida se traducirá en un incremento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos en el precio pagado por la industria azucarera nacional a 170 mil 000 productores cañeros.

Importación de EUA incrementará hasta 512%

El Gobierno de Mexico indica que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que requerirá importar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027, una cantidad 512 por ciento superior a la estimación del ciclo 2025-2026, de acuerdo con el último informe "Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial", publicado por USDA el 10 de julio de 2026.

Cabe recordar que el diálogo con Estados Unidos que condujo a este positivo resultado se inició en noviembre del año pasado, durante la visita que hizo la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.