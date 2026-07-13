Rescatan a Tres Personas en Boca del Río; Su Embarcación Recreativa Presentó una Falla Mecánica

Durante la tarde del pasado sábado 11 de junio se dio a conocer que la Secretaría de Marina (SEMAR) brindó apoyo a tres personas que se encontraban a bordo de una embarcación recreativa que quedó sin propulsión.

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De acuerdo con la información recabada, la falla mecánica se registró frente al municipio de Boca del Río, Veracruz. Según datos, la emergencia fue reportada por el propietario de la embarcación que presentó la falla.

Posteriormente, una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz zarpó con destino hacia la posición donde fue reportada dicha emergencia.

Posteriormente, personal de la Policía Estatal Fluvial arribó al lugar para brindar apoyo complementario, efectuándose el acompañamiento de dicha embarcación hasta una zona segura, sin que se registraran personas lesionadas o incidentes adicionales.

Dos personas quedan a la deriva a bordo de moto acuática en Alvarado, Veracruz

En las inmediaciones de la isla Salmedina, ubicada en la localidad de Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado, se llevó a cabo el rescate de dos personas durante la tarde del pasado miércoles 17 de junio.

Los hechos se registraron cuando una persona del sexo femenino y otra del sexo masculino se encontraban en las inmediaciones de la Isla Salmedina a bordo de una moto acuática y, mientras se desplazaban, el vehículo comenzó a presentar fallas mecánicas.

Derivado de estos hechos, se recibió una llamada de emergencias en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR Veracruz), donde se reportó que ambas personas quedaron varadas en dicha moto, ya que presentaba una avería mecánica que impedía su desplazamiento seguro.

Posteriormente, autoridades zarparon en una embarcación tipo Defender, la cual fue integrada por personal especializado en operaciones de búsqueda, así como de rescate marítimo, quienes al llegar al lugar, localizaron a los tripulantes del vehículo con vida.