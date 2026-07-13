Rescatan a Tres Personas en Boca del Río; Su Embarcación Recreativa Presentó una Falla Mecánica

Tres personas a bordo de una embarcación recreativa fueron rescatadas cuando comenzó a presentar fallas y quedó a la deriva cerca de Boca del Río, Veracruz.

Rescatan a Tres Personas en Boca del Río; Su Embarcación Recreativa Presentó una Falla MecánicaFoto: SEMAR

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Falla mecánica deja a tres personas a la deriva en Boca del Río. La SEMAR interviene para un rescate sin heridos. Entérate de cómo se desarrolló esta operación.

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