¿Qué Artistas Vienen a las Fiestas Santa Ana 2026?; Conciertos Gratis en Boca del Río, Veracruz

En el municipio de Boca del Río, se presentó la cartelera de artistas invitados para las Fiestas de Santa Ana 2026 llevadas a cabo en este municipio. Esta fiesta tradicional de los boqueños se va a celebrar del viernes 24 al domingo 26 de julio.

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Asimismo, se dio a conocer que los conciertos masivos se realizarán en la plaza cívica en la zona centro del municipio de Boca del Río, y serán gratuitos. Entre los artistas invitados se encuentran María José, Los Ángeles Azules, Cristian Castro, entre otros artistas.

Para la noche del viernes 24 de julio se tiene programada a las ocho de la noche la presentación en el escenario de María José.

Para el sábado 25 de julio habrá un triple show, pues abrirá Alfredo 'El Pulpo' a las 12:30 del día; posteriormente, se presentará el grupo Junior Klan a las 20:00 horas y, para cerrar los conciertos del sábado, se presentarán Los Ángeles Azules también a las 20:00 horas; sin embargo, esta presentación será en otro escenario.

Para la noche del domingo 26 de julio, cerrando los conciertos de esta festividad, se presentará Cristian Castro en punto de las 20:00 horas.

¿Qué celebridades estarán en las Fiestas de Santa Ana en Boca del Río, Veracruz, este 2026?

Así como se dio a conocer la cartelera de artistas que se presentarán en las Fiestas de Santa Ana 2026, también se informó qué celebridades se darán cita a estas celebraciones. Estos son los artistas confirmados para dicho festejo realizado en Boca del Río, Veracruz.