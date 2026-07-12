¿Qué se Sabe del Accidente de la Autopista Guadalajara a Tepic? Este es el Saldo

Un accidente múltiple registrado este domingo en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del municipio de Hostotipaquillo, dejó de manera preliminar un saldo de nueve personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, así como 10 lesionadas, además del incendio de siete vehículos, de los cuales dos corresponden a camiones de carga.

El percance ocurrió aproximadamente dos kilómetros antes de la caseta de Plan de Barrancas, donde cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Nacional atendieron la emergencia.

¿Qué ocasionó el fatal accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión habría impactado a un grupo de trabajadores que realizaban labores de mantenimiento sobre la autopista. La versión fue proporcionada inicialmente por un testigo y será confirmada por las autoridades conforme avancen las investigaciones.

¿Cuál fue el saldo del accidente?

Con la actualización más reciente, las autoridades informaron que el saldo aumentó a nueve personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, además de 10 personas lesionadas.

También se confirmó que siete vehículos resultaron incendiados tras el accidente, incluidos dos camiones de carga, por lo que los trabajos de atención y remoción de las unidades continúan en la zona.

La circulación en el tramo carretero permanece afectada mientras personal de emergencia realiza las maniobras correspondientes, en tanto las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y la identidad de las víctimas.

Último reporte de las autoridades hasta el momento

En la última actualización por parte de las autoridades se dieron a conocer los siguientes detalles del accidente:

9 personas fallecidas, entre ellas 2 menores de edad.

7 vehículos incendiados, de los cuales 2 corresponden a camiones de carga pesada.

Pacientes lesionados:

2 elementos de la Guardia Nacional, en estado grave, fueron trasladados al Hospital de Magdalena por una ambulancia privada de la autopista.

4 personas lesionadas, de nacionalidad estadounidense y con lesiones leves, fueron trasladadas al Hospital Arboledas, en Guadalajara, por una unidad privada de la autopista.

4 personas lesionadas con lesiones leves fueron trasladadas al Hospital Puerta de Hierro, en Nayarit, por una unidad privada de la autopista.

La vía se cerró completamente para realizar los trabajos en la zona.