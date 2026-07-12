¿Qué se Sabe del Accidente de la Autopista Guadalajara a Tepic? Este es el Saldo

Un fuerte accidente múltiple se registró en la autopista Guadalajara a Tepic; 9 personas fallecieron y 10 terminaron lesionadas.

Fuerte accidente en la autopista Guadalajara a Tepic deja saldo fatal.Foto: Secretaría de Seguridad Nayarit

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Accidente mortal en la autopista Guadalajara-Tepic: 7 vehículos incendiados y 9 vidas perdidas. Conoce cómo un tractocamión pudo haber causado esta tragedia.

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