Fuertes Lluvias en la Ciudad de México Deja Inundaciones y Encharcamientos Hoy Domingo

Lluvias intensas dejaron inundaciones y encharcamientos en varias zonas de la CDMX, con alerta naranja y amarilla vigentes

Lluvia en la CDMX Hoy: Toda la Ciudad Está Bajo Alerta por Fuertes Precipitaciones y GranizoPersonal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atiende un encharcamiento en el Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, este domingo 12 de julio de 2026. Foto: SEGIAGUA

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