Fuertes Lluvias en la Ciudad de México Deja Inundaciones y Encharcamientos Hoy Domingo

Las lluvias de este domingo 12 de julio provocaron inundaciones y encharcamientos en distintas alcaldías de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) atendió un reporte de encharcamiento en el Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, Iztacalco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó otro encharcamiento sobre avenida Tláhuac, a la altura de Periférico Oriente, y pidió extremar precauciones al conducir.

Usuarios en redes sociales difundieron videos de afectaciones adicionales: agua acumulada en Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco; inundaciones sobre avenida Tláhuac y encharcamientos en la colonia Zapotitlán, también en Tláhuac.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Intensa Activa Alerta Amarilla en las 16 Alcaldías de la CDMX

Alertas vigentes por alcaldía

Alerta naranja (30 a 49 mm), de 16:35 a 22:00 horas: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Alerta amarilla (15 a 29 mm), desde las 13:30 horas, para el resto de la ciudad: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, además de Venustiano Carranza.

Para las zonas en alerta naranja, la SGIRPC recomendó no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles. Para el resto de la ciudad, pidió retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas y usar paraguas o impermeable al salir.

Lo que muestra el radar meteorológico

Un reporte de radar de la SGIRPC registró lluvia moderada en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, y lluvia débil con chubascos en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco. El comunicado advirtió que nuevas zonas de precipitación se acercaban al norte y oriente de la ciudad, y que las lluvias persistirían durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Afectaciones viales y de transporte

Autoridades de Ciudad de México también reportaron lluvia sobre Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en Cuauhtémoc, y pidió disminuir la velocidad y usar el cinturón de seguridad. El Metro CDMX, por su parte, implementó una marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5, 12 y A por la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, lo que reduce la velocidad de los trenes.

Para reportar emergencias, la SGIRPC puso a disposición el número 911 y la línea 55-5683-2222.

CT