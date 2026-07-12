Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 12 de Julio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco 1752

Hoy como cada domingo se juega el Sorteo Zodiaco 1752 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si compraste un "cachito", en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de hoy 12 de julio de 2026.

Este sorteo que forma parte de los juegos tradicionales de la Lotería Nacional se lleva a cabo en una serie, y ofrece más de 24 millones de pesos en premios.

Cada semana participan 120 mil números que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco. Si aún no estás familiarizado con la dinámica del Sorteo Zodiaco, puedes consultar los Resultados del pasado domingo 5 de julio de 2026.

También te compartimos el Calendario de Sorteos de Julio 2026 para que conozcas cuándo se celebran cada una de las rifas y cuáles entregan premios más jugosos.

¿A qué hora inicia el Sorteo Zodiaco 1752 de Hoy y dónde verlo en vivo?

El "cachito" del Sorteo Zodiaco 1752 de este domingo está dedicado al 150 aniversario del Hospital de la Luz, una de las instituciones médicas más emblemáticas de México y el hospital oftalmológico más antiguo de América Latina.

Son los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional los que dan a conocer en cada sorteo la lista completa de números premiados durante una transmisión en vivo.

La ceremonia de revelación de ganadores se puede seguir en vivo a través de Youtube a partir de las 20:00 horas, sólo es necesario seguir los siguientes pasos:

Entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional.

Dar clic en el apartado de Sorteos Tradicionales.

Seleccionar la pestaña "En Directo".

Dar clic en el video con la leyenda: "Sorteo Zodiaco 1752: 150 Aniversario del Hospital de la Luz".

Si lo deseas, desde minutos antes puedes sintonizar el video para conocer el proceso de preparación de las urnas de la Lotería Nacional, de dónde habrán de salir los números ganadores.

Resultados Sorteo Zodiaco 1752 de la Lotería Nacional En Vivo Hoy

Si compraste un billete para el Sorteo Zodiaco 1752 de este domingo, pon atención. A partir de las 20:00 horas aparecerá la lista completa de números de la Lotería Nacional que resultaron ganadores este domingo 12 de julio de 2026.

Además, se dará a conocer el monto que obtuvo cada uno de los números mencionados por los Niños Gritones de la Lotería Nacional.

El número 0614 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Aries

El número 2193 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Virgo

El número 6094 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Aries

El número 1610 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Sagitario

El número 0094 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Leo

El número **** obtiene premio de 88,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 88,000.00 pesos -

El número 3532 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Virgo

El número **** obtiene premio de 61,600.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 52,800.00 pesos -

El número 2784 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Libra

El número 1052 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra

El número 9520 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Cáncer

El número 0291 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra

El número **** obtiene premio de 44,000.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 35,200.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 35,200.00 pesos -

El número **** obtiene premio de 35,200.00 pesos -

El número 2840 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Acuario

El número 4838 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo

El número 5136 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Aries

El número **** obtiene premio de 26,400.00 pesos -

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Zodiaco del domingo y cuánto ganas?

Si bien el premio depende del número de "cachitos" que compres. A continuación te detallamos cuánto puedes ganar en el Sorteo Zodiaco de este domingo 12 de julio 2026.

Cada "cachito" tiene un costo de 20 pesos y puedes ganar hasta 350 mil pesos, mientras que sí adquiriste la serie completa (es decir 20 cachitos) puedes obtener el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

SARR