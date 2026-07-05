Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 5 de Julio 2026: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1751

Hoy juega México y la Lotería Nacional lo sabe. Como cada domingo se juega el Sorteo Zodiaco 1751 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Y en N+ te compartimos la lista completa de números ganadores y el monto que obtuvieron.

El "cachito" de este domingo es una edición especial coleccionable para el Álbum Retro de la Lotería Nacional que luce el reconocible color verde de la playera de la Selección Mexicana, con la que de hecho jugarán contra Inglaterra hoy en el Estadio Ciudad de México (CDMX).

Será en punto de las 20:00 horas cuando inicie la ceremonia de premiación en la que los Niños Gritones de la Lotería Nacional den a conocer los números que resultaron premiados y los montos que obtuvieron.

¿Cambia de Horario Sorteo de la Lotería Nacional por Partido México vs Inglaterra? Hora y Dónde Ver

La ceremonia de Premiación del Sorteo Zodiaco 1751 de la Lotería Nacional no cambió de horario este domingo pese a que hoy se celebra el Partido México vs Inglaterra.

Será a partir de las 20:00 horas en el Teatro Lotería Nacional, y se podrá ver en una transmisión en vivo a través del canal de Youtube Lotenal.

Para ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1751 de este domingo, hay que seguir los siguientes pasos:

Entrar a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional. Seleccionar el apartado de Juegos Tradicionales. Dar clic en la pestaña "En Directo". Seleccionar el video: "Sorteo Zodiaco 1751: Mundial 2026".

Resultados Sorteo Mayor 1751 de Lotería Nacional Hoy 5 de Julio 2026

A partir de las 20:00 horas podrás conocer en este apartado la lista completa de billetes que resultaron premiados en el Sorteo Zodiaco 1751 de este domingo 5 de julio 2026, así como los montos que obtuvieron.

Además, te damos a conocer quién obtuvo el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

El número 0926 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Escorpión.

El número 2142 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Piscis.

El número 8285 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Capricornio.

El número 2517 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Acuario.

El número 5140 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Géminis.

El número 4047 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Sagitario.

El número 1801 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Leo.

El número 1525 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Escorpión.

El número 8752 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Capricornio.

El número 4324 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Tauro.

El número 6436 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Leo.

El número 5796 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra.

El número 7699 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Leo.

El número 8320 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Capricornio.

El número 1601 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Libra.

El número 3391 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Cáncer.

El número 9576 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Cáncer.

El número 8097 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Virgo.

El número 7537 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

El número 8309 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Cáncer.

El número 2112 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Géminis.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Zodiaco y cuánto puedes ganar?

Si bien el premio depende del número de "cachitos" que compres. A continuación te detallamos cuánto puedes ganar en el Sorteo Zodiaco de este domingo.

Ten en cuenta que en cada edición participan 120 mil números y se juega en una serie, ofreciendo un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en más de 20 mil premios.

Cada "cachito" tiene un costo de 20 pesos y puedes ganar hasta 350 mil pesos, mientras que sí adquiriste la serie completa (es decir 20 cachitos) puedes ganar el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

SARR