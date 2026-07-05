¿Se Suspende el Partido de México vs Inglaterra Hoy? Activan Protocolo de Tormenta en el Estadio

Este domingo, 5 de julio de 2026, se registra lluvia en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se suspende el partido México vs Inglaterra por tormenta.

El partido de México vs Inglaterra empezará en solo una horas en el estadio sede de la Ciudad de México, sin embargo, la FIFA ya activó el protocolo por tormentas.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó de tormentas con lluvias fuertes y caída de granizo en las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Activan protocolo de tormenta previo al partido México vs Inglaterra

La FIFA activó el protocolo de tormenta previo al partido México vs Inglaterra, en el estadio sede de la CDMX hoy, 5 de julio de 2026, que establece:

El juego se suspende inmediatamente si se detecta un rayo en un radio de ocho millas (13 kilómetros) alrededor del estadio y solo puede reanudarse después de 30 minutos sin que se produzca otro.

Cualquier nueva detección de rayos reinicia la cuenta regresiva, lo que significa que los retrasos pueden extenderse durante varias horas si persisten las tormentas eléctricas.

Desalojo del campo: Todos los jugadores y personal que se encuentre en el césped, deben resguardarse en zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos.

Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha.

Fase de reactivación: Los equipos disponen de un período de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones.

Dictamen definitivo: Si la suspensión momentánea excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

Con información de N+