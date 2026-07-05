¿Se Suspende el Partido de México vs Inglaterra Hoy? Activan Protocolo de Tormenta en el Estadio

Te decimos si se suspende el partido México vs Inglaterra por tormenta en el estadio hoy, 5 de julio de 2026

Selección mexicanaSelección mexicana. Foto: Cuartoscuro

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Hoy se juega México vs Inglaterra en CDMX, pero la tormenta podría cambiarlo todo. Infórmate sobre el protocolo de la FIFA ante estas condiciones.

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