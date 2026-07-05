¿Brasil o Noruega? Se Confirma Quién Será el Próximo Rival de México si Gana a Inglaterra
Luego del juego entre Brasil y Noruega, se ha confirmado quién sería el rival de México si pasa a cuartos de final.
Luego del juego entre Brasil y Noruega, se ha confirmado quién sería el rival de México si pasa a cuartos de final.
Ha finalizado el encuentro entre Brasil y Noruega, con lo que ya hay un equipo confirmado como rival de México, en caso de que gane hoy a Inglaterra y asegure su pase a cuartos de final. ¿Quién será? En N+ te contamos.
Este mismo domingo se definirá el próximo encuentro de cuartos en la Copa del Mundo, en la que han asegurado su lugar Marruecos y Francia.
Si la Selección Mexicana avanza a los cuartos de final, su próximo rival será Noruega, que derrotó 2-1 a Brasil y aseguró su lugar en la siguiente ronda del Mundial.
Si la Selección Mexicana vence a Inglaterra en los octavos de final, su partido de cuartos de final se jugará el sábado 11 de julio de 2026 en el Miami Stadium (Miami Gardens, Florida).
Información en desarrollo.