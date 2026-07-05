¿Brasil o Noruega? Se Confirma Quién Será el Próximo Rival de México si Gana a Inglaterra

Luego del juego entre Brasil y Noruega, se ha confirmado quién sería el rival de México si pasa a cuartos de final.

Quién es el próximo rival de México si le gana a Brasil y Pasa a Cuartos de FinalSe ha confirmado al próximo rival de México, si gana a Inglaterra. Foto: Reuters
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