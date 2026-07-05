¿Brasil o Noruega? Se Confirma Quién Será el Próximo Rival de México si Gana a Inglaterra

Ha finalizado el encuentro entre Brasil y Noruega, con lo que ya hay un equipo confirmado como rival de México, en caso de que gane hoy a Inglaterra y asegure su pase a cuartos de final. ¿Quién será? En N+ te contamos.

Este mismo domingo se definirá el próximo encuentro de cuartos en la Copa del Mundo, en la que han asegurado su lugar Marruecos y Francia.

¿Quién sería el próximo rival de México en cuartos de final?

Si la Selección Mexicana avanza a los cuartos de final, su próximo rival será Noruega, que derrotó 2-1 a Brasil y aseguró su lugar en la siguiente ronda del Mundial.

¿Dónde se jugaría el partido de cuartos de México vs Noruega/Brasil?

Si la Selección Mexicana vence a Inglaterra en los octavos de final, su partido de cuartos de final se jugará el sábado 11 de julio de 2026 en el Miami Stadium (Miami Gardens, Florida).

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