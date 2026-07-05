Estadísticas de Brasil y Noruega: Conoce al Posible Próximo Rival de México en el Mundial 2026

Brasil nunca ha podido ganarle a Noruega en toda su historia, en los cuatro enfrentamientos previos, los europeos registran dos victorias y dos empates

Estadísticas de Brasil y Noruega: Conoce al Posible Próximo Rival de México en el Mundial 2026Sander Berge de Noruega en acción con Gabriel Martinelli de Brasil en Mundial 2026. Foto: Reuters

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El antecedente más recordado en Copas del Mundo sucedió en Francia 1998, cuando los noruegos se impusieron de forma dramática por 1-2 en la Fase de Grupos

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