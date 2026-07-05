Estadísticas de Brasil y Noruega: Conoce al Posible Próximo Rival de México en el Mundial 2026

El equipo vencedor del partido entre Brasil y Noruega pasará a los Cuartos de Final del Mundial 2026, pero cobra gran relevancia porque el ganador será el rival de la Selección Mexicana si el Tri elimina a Inglaterra.

Futbolistas de Noruega enfrentan a un jugador de Brasil, 5 de julio de 2026. Foto: Reuters

Radiografía de Brasil y Noruega en Mundial

La "maldición" brasileña

Brasil nunca ha podido ganarle a Noruega en toda su historia, en los cuatro enfrentamientos previos, los europeos registran dos victorias y dos empates.

El antecedente más recordado en Copas del Mundo sucedió en Francia 1998, cuando los noruegos se impusieron de forma dramática por 1-2 en la Fase de Grupos.

México se pregunta ¿y si sí? contra Inglaterrra

Miles de aficionados comenzaron a llegar este domingo al Fan Festival de la capital mexicana y a los accesos del estadio sede del duelo mundialista entre México e Inglaterra, entre camisetas verdes, controles policiales y una pregunta repetida con esperanza: ¿y si sí?

La capital mexicana se llenó con familias y grupos de amigos alrededor de las pantallas públicas y las rutas hacia el estadio, donde la selección anfitriona buscaba un lugar en cuartos de final ante una potencia europea.

El ambiente mezclaba fiesta y cautela. Banderas, sombreros, pintura tricolor y cánticos acompañaban el avance de los aficionados, pero también filas, filtros de revisión, cierres viales y presencia de policías, paramédicos y Protección Civil, desplegados para contener aglomeraciones y ordenar ingresos y salidas.

Pero el festejo de este domingo llegó marcado por las alertas. La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos extremar precauciones y evitar grandes multitudes tras los incidentes registrados en celebraciones previas, mientras autoridades mexicanas llamaron al autocuidado ante la previsión de lluvias fuertes en la capital.

La advertencia se produjo después de que festejos anteriores terminaran con cuatro personas muertas, tres de ellas por asfixia y una por paro cardiaco, además de lesionados, según reportes oficiales.

Limitan a 25 mil personas aficionados en El Ángel

Para evitar una nueva concentración desbordada, el Gobierno capitalino anunció un operativo con más de 17 mil policías, ambulancias, personal médico, monitoreo del C5, ampliación de la ley seca, para restringir la venta de alcohol, prohibición de pirotecnia y controles de acceso al Ángel, donde el aforo se limitó a 25 mil personas.

También, se instalaron decenas de pantallas en distintos puntos para dispersar a la multitud y reducir la presión sobre Reforma, convertida en las últimas semanas en corredor de celebración nacional y, a la vez, en foco de preocupación por estampidas.

HVI