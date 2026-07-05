Temblor Hoy 5 de Julio 2026 en México: Sismo Sacude Oaxaca

Conoce las últimas actualizaciones del temblor en México hoy 5 de julio 2026.

Temblor en México hoy 5 de julio 2026Se registró un temblor en México hoy. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa
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