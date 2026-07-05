Temblor Hoy 5 de Julio 2026 en México: Sismo Sacude Oaxaca

Este domingo, 5 de julio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Dónde fue el temblor hoy 5 de julio 2026?

Se registró un sismo de magnitud 4.0 Loc. 6 km al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, a las 14:15:30.

SISMO Magnitud 4.0 Loc. 6 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 05/07/26 14:15:30 Lat 15.910 Lon -97.084 Pf 28.1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 5, 2026

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías:

Mayor a magnitud 5, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México.

Mayor a magnitud 5.5, pero a menos de 350 kilómetros de la capital.

Magnitud mayor a 6, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México.

Información en desarrollo.