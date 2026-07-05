Estos Serán los Cierres Viales en el Centro de León por el Juego de México Contra Inglaterra

Si estas por acudir a la Fan Zona para disfrutar de juego de México contra Inglaterra, en el área del Expiatorio en la ciudad de León, Guanajuato, autoridades informaron que habrá algunos cierres viales para que tomes tus precauciones.

Y es que recientemente la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPPCL) confirmó que cerrará las calles aledañas desde las nueve de la mañana, no solo por la transmisión del juego, sino también por la Ruta León, actividad dominical que se realiza cada fin de semana.

Es importante mencionar que en el pasado encuentro del selectivo azteca, pese a la lluvia que se presentó antes, durante y después del partido, los miles de aficionados continuaron con los festejos por varias calles de la zona centro.

Incluso, más gente, conformada por familias enteras, salieron al finalizar el partido para sumarse a los festejos y llegar al Arco de la Calzada, lugar icónico de la ciudad de León, donde se reúnen para celebrar cualquier acontecimiento.

En esta ocasión, la misma SSPPCL dio a conocer que 200 elementos de diversas corporaciones como Policía Municipal, Policía Vial, Bomberos, Protección Civil, C4 y Ambulancias desplegarán el operativo para salvaguardar la seguridad de las personas que acudan.

¿Qué calles serán las que se cerrarán?

Con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad, las autoridades informaron que el cierre de calles comenzará en punto de las 10:30 de la mañana, por las actividades dominicales de Ruta León, el recorrido de 3.5 kilómetros exclusivos para peatones y ciclistas, en el que se conecta la zona peatonal de la calle Madero, el Arco de la Calzada y Prolongación Calzada, hasta el Fórum Cultural Guanajuato y el Parque Explora.

Pero el cierre no termina ahí, ya que a partir de este momento, el operativo continuará antes, durante y después de la transmisión del partido México contra Inglaterra, en la Fan Zone de la Plaza Expiatorio y los cierres de calles principales y aledañas de la zona centro, en las que habrá cierres parciales y totales, son:

En el primer anillo de la ciudad, se cerrarrán las calles de Francisco I. Madero y Progreso

5 de Febrero y General Ignacio Zaragoza; Pedro Moreno y 13 de Septiembre; mientras que en el segundo anillo, se cerrarán el Malecón del Río y Calzada de los Niños Héroes, en orientación hacia el Arco de la Calzada; Progreso y Pedro Moreno.

Por su parte, tambié habrá otro cierre en la zona del Malecón del Río y bulevar Adolfo López Mateos; Malecón del Río y Calzada de los Niños Héroes.

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