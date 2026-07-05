Estos Serán los Cierres Viales en el Centro de León por el Juego de México Contra Inglaterra

De acuerdo a autoridades municipales de León, más de 200 elementos de las diversas corporaciones de seguridad, conformarán el operativo en la Fan Zone

Estas serán las calles que se cerrarán.Foto: N+

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Prepárate para el juego México vs Inglaterra en León: cierres viales desde las 10:30 AM. Checa qué calles estarán cerradas.

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