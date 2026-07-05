Así se Vivió la Marcha LGBT+ en Chihuahua; Exigen Freno a la Discriminación

Integrantes de la comunidad LGBT+ marcharon en Chihuahua capital para exigir alto a la discriminación, más inclusión laboral y el reconocimiento del matrimonio igualitario.

Integrantes de la comunidad LGBT+Foto: N+

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La marcha LGBT+ en Chihuahua exige fin a la discriminación y más inclusión laboral. El Comité critica el aplazamiento del matrimonio igualitario. ¿Qué más se vivió en esta movilización?

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