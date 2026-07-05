Así se Vivió la Marcha LGBT+ en Chihuahua; Exigen Freno a la Discriminación

Cientos de personas integrantes de la comunidad LGBT+ marcharon la tarde de este sábado 4 de julio en la ciudad de Chihuahua para exigir el respeto a sus derechos, frenar la discriminación y visibilizar problemáticas relacionadas con violencia y exclusión social.

El contingente partió desde las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y avanzó por la avenida Cuauhtémoc con dirección a la Plaza de Armas y posteriormente al edificio del Poder Legislativo.

Integrantes del movimiento señalaron que la movilización no representa únicamente una celebración, sino también una manifestación de protesta ante casos de represión, discriminación y crímenes de odio que, aseguran, continúan afectando a personas de la diversidad sexual en el estado.

Durante la marcha, participantes exigieron mayor apertura laboral para mujeres trans, atención médica libre de prejuicios en hospitales públicos y campañas permanentes de concientización para combatir estigmas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

Los asistentes también reiteraron que la homosexualidad y otras orientaciones sexuales no representan enfermedades y pidieron mayor inclusión social en distintos espacios públicos y privados.

Comité de la Diversidad Sexual critica aplazamiento del matrimonio igualitario

El Comité de la Diversidad Sexual, organizador de la movilización, lamentó que el Código Civil de Chihuahua aún no reconozca el matrimonio igualitario.

Además, señalaron que durante mayo pasado fue aplazada la votación del tema en el pleno del Congreso del Estado, situación que consideraron un retroceso en materia de derechos humanos.

El contingente concluyó su recorrido frente al Congreso local, donde fue instalado un escenario para la realización de actividades artísticas y un concierto dirigido a las y los asistentes.

La movilización generó cierres parciales a la circulación en distintos puntos del centro de la ciudad mientras avanzaba la marcha sobre la avenida Cuauhtémoc.