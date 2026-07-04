Anuncian Nueva Ruta Aérea de Chihuahua a Ciudad de México

A partir del próximo 13 de julio comenzará a operar una nueva ruta aérea entre la ciudad de Chihuahua y Ciudad de México, con tarifas iniciales de 2 mil 300 pesos, informó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

De acuerdo con lo dado a conocer, la conexión será operada por Mexicana de Aviación, aerolínea administrada actualmente por el Ejército Mexicano, y contará con aeronaves de cabina amplia.

La nueva ruta tendrá frecuencia vespertina, con excepción de los días martes y sábados.

El anuncio se dio tras una reunión entre representantes de Canaco Chihuahua y directivos de la aerolínea, en la que también se planteó la posibilidad de ampliar la conectividad aérea de la capital del estado hacia otros destinos nacionales e internacionales.

Entre las rutas que se analizaron se encuentran posibles vuelos hacia Monterrey, Ciudad Juárez y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Phoenix.

Canaco pide fortalecer infraestructura aeroportuaria en Chihuahua

El presidente de Canaco Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, señaló que el crecimiento económico y poblacional de la región requiere fortalecer la infraestructura aeroportuaria para atender la demanda futura.

El líder empresarial consideró necesaria la construcción de un aeropuerto regional que pueda atender a municipios como Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Camargo desde un punto estratégico.

“Las grandes ciudades cuando quieren crecer primero desarrollan su infraestructura y luego la llenan, aquí estamos al revés”, expresó.

Asimismo, destacó que durante la reunión se reconoció que el aeropuerto de Chihuahua fue construido con visión a largo plazo debido a su ubicación alejada de la mancha urbana.

La nueva conexión aérea busca ampliar las opciones de movilidad para viajeros de negocios y turismo entre Chihuahua y la capital del país.