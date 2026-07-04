Anuncian Nueva Ruta Aérea de Chihuahua a Ciudad de México

A partir del 13 de julio comenzará a operar una nueva ruta aérea entre Chihuahua y Ciudad de México con vuelos vespertinos.

Anuncian Nueva Ruta Aérea de CUU a CDMXFoto: N+

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Mexicana de Aviación abre nueva ruta Chihuahua-CDMX desde el 13 de julio. Vuelos vespertinos. ¿Te interesa esta nueva opción de viaje?

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