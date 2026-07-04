Asalta a una Pareja, Huye en Moto y Muere Tras Derrapar en Calles de la GAM

Un presunto asaltante murió tras derrapar en la motocicleta con la que escapaba luego de despojar de sus pertenencias a una pareja en la GAM

Asalta a una Pareja, Huye en Moto y Muere Tras Derrapar. Foto: CuartoscuroAsalta a una Pareja, Huye en Moto y Muere Tras Derrapar. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Un asaltante muere tras derrapar en moto al huir después de robar a una pareja en la GAM. ¿Qué encontraron entre sus pertenencias?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+