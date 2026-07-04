Asalta a una Pareja, Huye en Moto y Muere Tras Derrapar en Calles de la GAM

Un presunto asaltante murió luego de sufrir un accidente mientras intentaba escapar tras robar a una pareja en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Felipe de Jesús, donde una joven de 19 años y un hombre de 22 caminaban por la zona cuando fueron interceptados por un sujeto que, presuntamente armado, los despojó de sus pertenencias.

Después del asalto, el hombre abordó una motocicleta azul para darse a la fuga. Sin embargo, durante la persecución perdió el control del vehículo en el cruce de avenida León de los Aldama y calle Otumba.

Derrapó durante la huida y murió por el golpe

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista derrapó sobre el pavimento y se golpeó fuertemente la cabeza contra la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron servicios de emergencia para brindarle atención médica, pero los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hallan un arma entre sus pertenencias

Durante la inspección realizada tras el accidente, entre las pertenencias del fallecido fue localizada un arma de fuego, la cual quedó asegurada como parte de las investigaciones.

Mientras tanto, las víctimas del robo rindieron su declaración para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades buscan determinar si el hombre estaría relacionado con otros robos cometidos en la zona, mientras continúan las indagatorias sobre los hechos que terminaron con su muerte durante la huida.